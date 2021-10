MT-kysely: Sanna Marin puolueiden puheenjohtajista suosituin seuraavankin hallituksen pääministeriksi

Pääministeri Sanna Marin (sd.) on puolueiden nykyisistä puheenjohtajista suosituin vaihtoehto myös seuraavan hallituksen pääministeriksi, selviää Maaseudun Tulevaisuuden teettämästä kyselystä.

Vastaajista 26,6 prosenttia näkee, että Marin olisi paras vaihtoehto seuraavan hallituksen pääministeriksi. 30,4 prosenttia vastaajista kuitenkin koki, että mieluisaa vaihtoehtoa ei löydy puolueiden puheenjohtajista tai he eivät olleet lyöneet lukkoon kantaansa.

Puolueiden johtajista toiseksi suosituin oli Petteri Orpo (kok.), jota kannatti 16,6 prosenttia vastaajista. Kolmantena oli Riikka Purra (ps.), jota tuki noin kahdeksan prosenttia vastaajista.

Suomessa on määrä järjestää eduskuntavaalit noin puolentoista vuoden päästä.

Kyselyn toteutti Kantar TNS Agri, ja siihen vastasi 8.-13. lokakuuta 1 023 suomalaista. Kyselyn virhemarginaali on kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.

https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/politiikka/artikkeli-1.1602071

STT

Kuvat: