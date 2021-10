Muhammad-pilakuvien vuoksi terroristien kohteena ollut taiteilija Lars Vilks kuoli Ruotsissa kolarissa, jossa surmansa sai myös kaksi poliisia

Ruotsissa tunnettu taiteilija Lars Vilks on kuollut 75-vuotiaana sen jälkeen, kun tätä kuljettanut auto törmäsi kuorma-autoon Markarydin kunnassa Etelä-Ruotsissa. Surmansa saivat myös kaksi poliisia, jotka olivat samassa autossa.

Toistaiseksi on epäselvää, mikä kolarin aiheutti. Molemmat ajoneuvot syttyivät tuleen kolarin seurauksena. Poliisi vahvistaa uutistoimisto TT:lle, että onnettomuudessa kuoli poliisin suojelussa ollut Vilks ja kaksi poliisia.

– Järkytyksellä ja suurella surulla otin vastaan tiedon siitä, että kaksi kollegaamme ja suojeluksessamme ollut ihminen kuolivat tänään iltapäivällä. Ajatukseni ovat heidän omaistensa, perheidensä, ystäviensä ja työtoveriensa kanssa, kommentoi Ruotsin poliisiylijohtaja Anders Thornberg nettisivuilla julkaistussa lausunnossa.

Tappava kolari tapahtui puoli neljän aikaa iltapäivällä paikallista aikaa. Ruotsin poliisi on kertonut tiedottavansa lisää tapauksesta yhdentoista jälkeen Suomen aikaa pidettävässä tiedotustilaisuudessa.

Viranomaisten mukaan onnettomuudessa mukana ollut kuorma-auton kuljettaja on viety hoitoon sairaalaan.

Ääri-islamistien maalitauluna jo vuosia

Lars Vilks tunnettiin julkisuudessa muun muassa islamin profeetta Muhammadia kuvanneista pilapiirroksista, joiden seurauksena tähän on kohdistettu murhayrityksiä ja tappouhkauksia.

Tunnetuin Vilksin murhan suunnittelija oli terrorismirikoksista oikeuteen vuonna 2010 joutunut ja vuonna 2014 vankeustuomion saanut yhdysvaltalaisnainen Colleen LaRose, joka tunnettiin myös liikanimellä ”Jihad Jane”. Osana saman murhasuunnitelman tutkintaa myös Irlannissa pidätettiin useita ihmisiä.

Vilks päätyi vuonna 2013 terroristijärjestö al-Qaidan Jemenin haaran julkaisemalle tappolistalle syytettynä ”rikoksista islamia vastaan”.

STT

Kuvat: