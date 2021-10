Muuttiko korona tervehtimistä?

PÄIVI ARVONEN. Viimeisen puolentoista vuoden aikana on tehnyt tiukkaa muistaa olla kättelemättä ihmisiä. Jääköhän kättelyn välttely pysyväksi ilmiöksi ja siirrytäänkö esimerkiksi tasavallan presidentin itsenäisyyspäivän vastaanotolla muunlaiseen tervehdykseen?

Kaikki koronapandemian aikana kohtaamani henkilöt eivät olleet luopuneet kättelystä. Esimerkiksi Valamon luostarin munkki Andreas, tuttuni jo yli kymmenen vuoden takaa, ojensi kätensä joka kerta tavatessamme viime talven aikana.

Kätteleminen tervehdyseleenä on lähinnä länsimainen tapa. Keskiajalla kätteleminen oli käytössä sopimusten vahvistamisen merkkinä. Tervehdyseleenä kättely yleistyi 1800-luvulla Englannissa, josta tapa levisi Manner-Eurooppaan.

Suomessa kätteleminen oli vielä 1900-luvun puolivälissä yleisempää kaupungeissa kuin maaseudulla.

Kuvauksia kättelystä löytyy kuitenkin jopa 2 000 vuoden takaa. Antiikin Kreikassa kättelyä käytettiin tervehdyseleenä halauksen ja suudelman ohella.

Halausten ja poskisuudelmien rantautuminen Suomeen osaksi arkista tervehtimiskulttuuria on ollut monille suomalaisille kauhistus, ja siksi koronapandemian aikainen etäisyyden pitämisen suositus on ollut suuri helpotus osalle suomalaisista.

Maailmalla tervehtiminen halaamalla joko poskisuudelmien kera tai ilman, on kiinteä osa ystävien kohtaamista myös suomalaisten kesken, ainakin niillä alueilla, joilla olen kahdenkymmenen vuoden aikana liikkunut eli Afrikassa ja Lähi-idässä, Aasiassa ja Australiassa.

Lähi-idän kulttuuripiirissä tosin vastakkaisen sukupuolen jäseneen koskeminen julkisella paikalla on hyvin kyseenalaista, jopa kahden ulkomaalaisen kesken.

Arabimaissa miehet ja naiset eivät perinteisesti koske toisiaan julkisesti. Kättelyä yleisempi tervehtimisele etenkin miehillä on käden vienti sydämen kohdalle ja kevyt kumarrus.

Länsimaisen miehen on syytä muistaa, ettei miehen sovi koskaan tehdä aloitetta musliminaisen kättelemiseen – länsimaissa arkinen ja kohtelias tervehtimisele eli kevyt kättelykosketuskin voi olla musliminaisen maailmankuvaan täysin sopimaton asia.

Aasian maissakin on syytä välttää kättelemistä. Erityisesti Thaimaassa ja Intiassa sekä Nepalissa käytetty tervehtimismuoto on myös hygieeninen; kämmenet painetaan toisiaan vasten noin leuan korkeudella ja kumarretaan tai nyökätään kevyesti. Hindut tuntevat tervehdyksen nimellä namaste, Thaimaassa tervehdyksen nimi on wai.

Eleen oikeaoppinen hallitseminen on vaikeaa, sillä eri henkilöitä tervehtiessä esimerkiksi käsien korkeudella on iso merkitys. Ulkomaalaisen ei oletetakaan osaavan eleen vivahteita, mutta yritystäkin arvostetaan suuresti.

Olen matkustanut ja työskennellyt yli 60 maassa. Ainoastaan Suomessa olen törmännyt tervehtimättömyyteen ja siihen, ettei tervehdykseeni edes vastata. Syy tähän on iso kysymysmerkki.

Tervehtiminen on tärkeää. Pieni hymy ja nyökkäys tai kumarrus on universaali tervehtimistapa, joka sopii kaikkialle ja on kohtelias ele kanssaihmisen huomioimiseen.

Kirjoittaja on teologian maisteri ja toimittaja.