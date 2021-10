Naisten salibandymaajoukkueella on vihdoin käytössä ase, jolla miehet ovat vuolleet MM-kultaa – ”Tulosyksikkömme ehkä voimakkaampi kuin kellään muulla”

Yksitoista ensikertalaista oli liikaa. Se oli yksi keskeinen huomio, jonka naisten salibandymaajoukkueen päävalmentaja Lasse Kurronen ja hänen taustatiiminsä teki kahden vuoden takaisista MM-kisoista. Nyt 20 pelaajan MM-kisajoukkueeseen valittiin viisi ensikertalaista.

– Yksitoista oli todella paljon. Viittä pidettiin työlukuna, että sen verran ensikertalaisia saa olla. Pieni vaihtuvuus on ihan hyvästä, mutta tarvitaan pelaajia, joilla on kokemusta, Kurronen sanoi keskiviikkona kisajoukkueen julkistustilaisuudessa.

Keskiviikkona julkistettiin myös kymmenen varapelaajan lista. Silmiinpistäviä nimiä ovat Classic-pelaajat Alisa Pöllänen ja Suvi Hämäläinen. Pöllänen on ollut vuosikaudet maajoukkueen vakiokalustoa, syyskuussa alle 19-vuotiaiden MM-kultamitalit Suomeen laukonut Hämäläinen oli yksi viime kisojen ensikertalaisista.

– Suvin kohdalla päätös tehtiin periaatteessa jo puoli vuotta sitten. Hänelle tulee vuoteen kahdet junnukisat ja iso rooli F-liigassa. Ei lähdetty lisäämään siihen naisten leiritystä. Annetaan nuoren pelaajan kasvaa ja kehittyä kaikessa rauhassa, Kurronen avasi.

Vahvemmin roolitettu

Miesten maajoukkueen menestys on nojannut seurajoukkueissa yhdessä pelaaviin kentällisiin. Naisten maajoukkueessa tällaista etua ei ole aiemmin ollut. Vuoden 2021 kisajoukkueen selkäranka on Ruotsin ykkösjoukkue Thorengruppenin kolmikko Veera Kauppi,Oona Kauppi ja My Kippilä.

– Thorengruppenin kolmikko on ehkä koko maailman pelottavin, ja tulosyksikkömme ehkä voimakkaampi kuin kellään muulla. Haluamme heidät levänneenä ja pallon kanssa kentälle. Muut (kentät) joutuvat tekemään ikään kuin töitä sen eteen, Kurronen sanoo.

Alempia kenttiä voidaan rakentaa TPS-tutkapareista Jenna Saario-Laura Rantanen ja Sofia Leino-Meri-Helmi Höynälä. Kurrosen mukaan kisajoukkue tulee olemaan vahvemmin roolitettu kuin viime kerralla.

– Leino on sellainen kunnon rikkoja ja hänen viisikkonsa pelaa vähän sitä roolia. Vastustajan häiriköinti ja ylivoimien ja vapareiden hakeminen on hänen ykköstyönsä. Pisteet ovat bonusta. Fyysisiltä ominaisuuksilta ei ole montaa samanlaista pelaajaa, Kurronen kuvailee.

– Mitä sitä kaunistelemaan, rakkikoirarooli on aika hyvin sanottu, enkä osaa ajatella siitä negatiivisesti. Meitä on paljon erilaisia pelaajia, niin mennään jokaisen vahvuuksien kautta, Leino hymyilee.

Lämpöleiri lämmittää

Naisten maajoukkue valmistautuu Ruotsissa 27. marraskuuta-5. joulukuuta pelattaviin kisoihin Teneriffalla. Jenna Saariolle lämpöleiri on kolmas ja näyttäytyy nyt erilaisena kuin Dubain leiri 17-vuotiaana.

– On tässä vettä virrannut Aurajoessa. Dubaissa sitä (lämpöleiriä) osasi arvostaa ja nauttia, mutta nyt sen osaa ehkä hyödyntää. Töistä lähtiessä on jo vähän kylmä, hämärä ja sataa räntää. Lämpöleiri tulee tarpeeseen, Saario sanoo.

Edellisten MM-kisojen pronssimitalin kirkastaminen, jopa kultaiseksi, on selkeä tavoite.

– Itseltäni värisuorasta puuttuu se kirkkain. Kovan työn takana se on, mutta mielestäni joukkue on nyt siinä tilassa, että onnistuminen ei vaadi vastustajan huonoa päivää, Saario tiivistää.

Antti Salmensaari

STT

Kuvat: