Presidentti Niinistö tapaa Putinin perjantaina Moskovassa – Naton Stoltenberg arvioi vuoropuhelun auttavan myös Naton ja Venäjän suhteissa

Presidentti Sauli Niinistö tapaa Venäjän presidentti Vladimir Putinin työvierailulla Moskovassa perjantaina. Presidentin kansliasta kerrottiin asiasta Niinistön ja Naton pääsihteeri Jens Stoltenbergin lehdistötilaisuuden jälkeen.

Stoltenberg sanoi tilaisuudessa, että Suomen keskusteluyhteys Venäjän kanssa voi auttaa myös Naton suhteissa Venäjään.

Sotilasliiton suhteet Venäjään ovat huonoimmillaan sitten kylmän sodan päättymisen. Nato-maat ovat linjanneet, etteivät suhteet Venäjään voi palata ennalleen ennen kuin maa osoittaa noudattavansa kansainvälisiä velvoitteitaan.

Presidentin kanslian tiedotteen mukaan Niinistö ja Putin käyvät viralliset keskustelut Kremlissä. Suomen ja Venäjän kahdenvälisten suhteiden lisäksi aiheena ovat alueelliset ja kansainväliset kysymykset.

Presidentit tapasivat viimeksi elokuussa 2019, kun Putin vieraili Suomessa.

Niinistö huomautti lehdistötilaisuudessa painottaneensa vuoropuhelun merkitystä koko ajan.

– Olen yrittänyt aina tuoda esille sitä, että lännen ja Venäjän välistä keskustelua on tärkeää jatkaa.

Niinistö sanoi, että myös Kiinan kanssa on yritettävä luoda edes jonkinlainen luottamus.

Läheiset kumppanit jopa aiempaa tärkeämpiä

Stoltenbergin mukaan Naton läheiset kumppanit, kuten Suomi, ovat myös sotilasliiton tulossa olevassa uudessa strategiassa tärkeitä, jopa aiempaa tärkeämpiä. Hän ei kuitenkaan voinut vielä tarkemmin avata strategian sisältöä, koska valmistelu on kesken.

Suomen Nato-optio pysyy Stoltenbergin mukaan entisenlaisena jatkossakin.

– Naton ovi pysyy auki Suomelle, mutta Suomi itse päättää ja me kunnioitamme päätöstä, hän vastasi kysymykseen siitä, pitääkö Nato ovet auki Suomelle myös uuden strategiansa jälkeen.

Niinistö sanoi olevansa tyytyväinen kuullessaan, että Stoltenberg pitää kumppaneita tärkeänä osana tulevaa strategiaa.

Natolla on käynnissä toimintaansa ohjaavan asiakirjan päivittäminen, joka on määrä hyväksyä ensi kesän huippukokouksessa Madridissa.

Huolta herättää Kiinan ydinasevarustelu

Naton nykyinen ohjausasiakirja on vuodelta 2010, eikä siinä puhuta Stoltenbergin mukaan esimerkiksi ilmastonmuutoksesta tai Kiinan aiheuttamista haasteista mitään.

Hän totesi, että kuluvan vuoden kesäkuussa järjestetyssä huippukokouksessaan Nato nimesi julkilausumassaan Kiinan kasvavan vaikutusvallan haasteeksi sotilasliiton turvallisuudelle. Huolta herättää muun muassa Kiinan ydinasevarustelu.

– Sillä on merkitystä turvallisuudellemme. Nämä aseet voivat saavuttaa koko Naton, koko Euroopan, ja kun puhumme liittolaistemme turvallisuudesta tulevaisuudessa, täytyy Kiinan sekä taloudellinen että sotilaallinen kasvu ottaa huomioon.

Stoltenberg kuitenkin sanoi, että suhteiden ylläpitäminen Kiinaan on tärkeää monissa kysymyksissä mukaan lukien ilmastonmuutos ja asevalvonta.

Stoltenbergin kanssa Suomessa vierailee maanantaina ja tiistaina Naton jäsenmaiden suurlähettiläistä koostuva Pohjois-Atlantin neuvosto, joka on Naton korkein päättävä elin. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun neuvosto vierailee Suomessa. Vieraat tapaavat laajasti Suomen turvallisuuspoliittista johtoa. Suomesta Stoltenberg ja neuvosto jatkavat matkaansa tiistaina Ruotsiin, joka Suomen tapaan on Naton keskeisiä kumppaneita.

Sanna Nikula, Saila Kiuttu

STT

