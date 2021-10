Neste ennakoi epävakauden jatkuvan – liikevoitto laski hieman

Nesteen vertailukelpoinen liikevoitto laski heinä-syyskuussa hieman päätyen 368 miljoonaan euroon, oltuaan vuotta aiemmin 373 miljoonaa. Uusiutuvien tuotteiden vertailukelpoinen liikevoitto oli 300 miljoonaa euroa, laskien viime vuoden 352 miljoonasta.

Öljytuotteissa kolmannen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 47 miljoonaa.

Toimitusjohtaja Peter Vanacker kiitti tulosta vahvaksi ja totesi, että uusiutuvien tuotteiden myyntimäärät olivat suuret ja segmentti pystyi säilyttämään hyvän myyntimarginaalin tiukoista raaka-ainemarkkinoista huolimatta. Kysyntä oli vankkaa ja myyntimäärä nousi 772 000 tonniin, vaikka Singaporen jalostamossa tehtiin kunnossapitotöitä. Suunta kohti kierrätysraaka-aineita jatkui.

– Raaka-ainejakauman optimointi jatkui, ja jätteiden ja tähteiden osuus raaka-ainesyötöstä oli korkea 91 prosenttia, Vanacker kiitteli.

Vanacker sanoi, että tulevia näkymiä hämärtävät epävarmuus koronapandemian kehityksestä ja vaikutuksesta maailmantalouteen. Samalla energiakustannukset ovat nousseet huomattavasti. Kasvava kysyntä jäte- ja tähderaaka-aineista pitää niiden markkinatilanteen tiukkana.

Suuria sijoituksia uusiutuviin

Neste kehittää edelleen Singaporen jalostamon tuotantokapasiteettia ja ennakoi, että laajennus saadaan käyntiin vuoden 2023 alussa. Tarkoitus on, että Singaporessa kasvatetaan uusiutuvien tuotantokapasiteettia 1,3 miljoonalla tonnilla vuodessa. Uudessa tuotantolinjassa on myös mahdollisuus tuottaa jopa miljoona tonnia uusiutuvaa lentopolttoainetta vuoden 2023 loppuun mennessä.

Nesteen seuraava vaihe on suurinvestointi Rotterdamiin, jota koskeva päätös on määrä tehdä ensi vuoden alussa. Rotterdamin jalostamo vastaisi mittakaavaltaan Singaporen uutta yksikköä.

Suomessa oli elätetty toiveita, että Neste olisi laajentanut uusiutuvien polttoaineiden tuotantoa Rotterdamin sijasta Porvoossa, mutta parempi sijainti ja raaka-aineiden saatavuus ohjasi hankkeen pois Suomesta.

– Kaikki nämä toimenpiteet tukevat strategiaamme tulla globaaliksi johtajaksi uusiutuvissa ja kiertotalousratkaisuissa, Vanacker sanoi tiedotteessa.

Nina Törnudd

STT

Kuvat: