Granlund viimeisteli Nashvillen voittolukemat San Josesta – Saros torjui 28 kertaa Nashvillen maalilla

Jääkiekon NHL:ssä Nashville Predators viimeisteli kotikaukalossaan suomalaislaukauksella 3-1-voittolukemat San Jose Sharksista. Nashvillen suomalaishyökkääjä Mikael Granlund iski rannelaukauksensa San Josen verkkoon, kun ottelua oli jäljellä enää alle minuutti.

Nashvillen maalilla puolestaan ahkeroi suomalaisveskari Juuse Saros, joka torjui kaikkiaan 28 San Josen 29:stä laukauksesta.

Calgary Flames otti New Jersey Devilsistä vierasvoiton maalein 5-3. Flames pohjusti neljännen perättäisen voittonsa jyräämällä jo avauserässä 4-0-johtoon.

Ottelun kovimmat maalintekijät olivat kaksi maalia iskeneet Calgaryn Andrew Mangiapane ja New Jerseyn Pavel Zacha. Lisäksi ottelussa kunnostautuivat muun muassa Flamesin ruotsalaisvahvistus Elias Lindholm ja Devilsin kanadalaishyökkääjä Dawson Mercer, joiden kummankin tilille kilahti maali ja syöttöpiste.

New Jerseyn Dougie Hamilton sen sijaan liittyi kahden pisteen pelaajien remmiin kahdella syöttöpisteellään.

Flames-pakki Juuso Välimäki nappasi ottelun päätöserässä kaksi kahden minuutin rangaistusta otettuaan jäällä yhteen New Jerseyn ruotsalaishyökkääjä Andreas Johnssonin kanssa. Johnsson sai samaisesta kärhämästä yhden kaksiminuuttisen.

Välimäki oli jäällä reilut 16 minuuttia, mutta lähti kaukalosta ilman tehopisteitä. Devilsin suomalaishyökkääjä Janne Kuokkanen jäi niin ikään tehopisteittä oltuaan jäällä vajaat 12 minuuttia.

Hallitseva mestari Tampa kukisti Pittsburghin

Toisaalla Pittsburgh Penguins kompuroi New Jerseyn tavoin kotikaukalossaan. Pennsylvanialaisseura kaatui hallitsevan mestarin Tampa Bay Lightningin käsittelyssä. Floridalaiset takoivat pistetaululle loppulukemat 5-1.

Maalintekijöitä oli yhtä monta kuin maalejakin. Maalin ja syöttöpisteen nappasivat Tampan hyökkääjät Alex Killorn ja Ondrej Palat sekä puolustajat Ryan McDonagh ja Mihail Sergatshov.

Vegas Golden Knights otti Coloradossa vierasvoiton isäntäjoukkue Avalanchesta. Ottelun kovin pistemies oli Golden Knightsin paidassa pelaava Chandler Stephenson yhdellä maalilla ja yhdellä syöttöpisteellä.

Stephenson avasi ottelun maalitilin, kun jäällä oli oltu tasan kaksi minuuttia. Syöttöpiste miehen tilille sen sijaan kilahti Keegan Kolesarin päätöserän viimeisellä minuutilla tekemästä maalista. Kolesarin laukaus viimeisteli taululle voittolukemat 3-1.

Arttu Mäkelä

STT

Kuvat: