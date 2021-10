Nordea aloittaa enintään kahden miljardin euron suuruisen omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman

Nordean hallitus on päättänyt enintään kahden miljardin euron suuruisesta omien osakkeiden takaisinosto-ohjelmasta keskiviikkona. Ohjelman on määrä alkaa 22. lokakuuta tai mahdollisimman pian sen jälkeen.

Nordea kertoi 16. syyskuuta saaneensa Euroopan keskuspankilta (EKP) luvan omien osakkeiden takaisinostoihin.

Omien osakkeiden takaisinosto-ohjelmalla tavoitellaan Nordean mukaan tehokasta pääomarakennetta sekä vakaata tuottoa osakkeenomistajille alentamalla yhtiön pääomaa.

Takaisinosto-ohjelma päättyy viimeistään 30. huhtikuuta 2022.

Nordea sanoo tiedotteessaan, että se on nimittänyt ulkopuolisen välittäjän toteuttamaan takaisinosto-ohjelman.

Nordea kertoo aloittaneensa keskustelut EKP:n kanssa myös ohjelman mahdollisesta jatkosta. Se suunnittelee tekevänsä virallisen hakemuksen toisesta ohjelmasta ensi vuoden alussa.

STT

Kuvat: