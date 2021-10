Norja näyttää mallia

Norja kulkee lujaa vauhtia kohti nollapäästöistä liikennettä. Syyskuussa Norjassa rekisteröidyistä uusista autoista alle viisi prosenttia oli enää bensiini- tai dieselkäyttöisiä. Täyssähköautojen osuus kaikista oli 77,5 prosenttia.

Norja johtaa siirtymistä vihreämpään autoliikenteeseen, ei pelkästään Pohjolassa, vaan myös maailmalla. Jo viime vuonna yli puolet Norjassa ensirekisteröidyistä uusista autoista oli sähköautoja.

Länsi-Euroopan suurin öljyntuottaja Norja on panostanut voimakkaasti sähköautoilun edistämiseen. Sähköautoon siirtymistä on vauhditettu tukien avulla, ja latausverkostoa on rakennettu runsaasti koko maahan.

Norjan tavoitteena on, että kaikki myydyt uudet autot ovat nollapäästöisiä vuoteen 2025 mennessä. Tähän on kaikki mahdollisuudet, kun katsoo myyntilukuja. Fossiilisia polttoaineita käyttäviä autoja myydään Norjassa enää todella vähän, ja hybridienkin osuus on pieni.

Sähköautot yleistyivät Norjassa ensin rikkailla suurkaupunkialueilla, mutta nyt täyssähköautot käyvät hyvin kaupaksi myös harvemmin asutuilla alueilla.

Muut Pohjoismaat jäävät Norjasta jälkeen. Ruotsissa kolmasosa syyskuussa rekisteröidyistä uusista autoista oli täyssähköautoja. Tanskassa täyssähköautojen osuus oli reilut 22 prosenttia.

Suomi pitää perää autojen sähköistymisessä. Syyskuussa rekisteröidyistä uusista autoista täyssähköautoja oli vain runsaat 11 prosenttia. Viime vuonna sähköautojen määrä Suomessa tuplaantui, mutta kovaa kasvuvauhtia selittää sähköautojen pieni määrä.

Liikenteen ennustetaan sähköistyvän Suomessakin arvioitua nopeammin. Vauhti on kuitenkin muita Pohjoismaita hitaampaa. Siirtymistä nollapäästöiseen liikenteeseen voi helpottaa lisäämällä tukia ja vauhdittamalla nopean latausverkoston rakentamista.

Norjan malli osoittaa, että sujuva siirtyminen nollapäästöisiin täyssähköautoihin on mahdollista. Muutos vaatii alkuvaiheessa yhteiskunnan tukea, mutta muutosta vauhdittavat myös markkinoiden kysyntä ja tarjonta.

Autoteollisuus on lähtenyt tosissaan valmistamaan täyssähköautoja. Markkinoille tulee jatkuvasti uusia malleja, joilla on pitkä toimintamatka ja jotka latautuvat nopeasti. Samaa tahtia kuin tuotantomäärät kasvavat, putoavat myös sähköautojen hinnat.