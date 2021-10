Norjan joukkosurmasta epäilty myöntää teot – Kongsbergissä viisi kuoli ja kaksi haavoittui jousiasemiehen hyökkäyksessä

Norjan Kongsbergissä viisi ihmistä kuoli ja kaksi haavoittui jousiasemiehen hyökkäyksessä keskiviikkoiltana, kertoo Norjan poliisi. Teosta epäilty mies otettiin kiinni, ja hän on poliisin Suomen aikaa alkuyöstä julkaiseman tiedotteen mukaan 37-vuotias Tanskan kansalainen.

Epäilty on myöntänyt poliisille olleensa surmatöiden takana.

– Hän myöntää tapahtumien kulun. Hän myöntää tehneensä ne teot, joista häntä syytetään, mutta nähtäväksi jää, tunnustaako hän syyllistyneensä rikokseen, poliisilakimies Ann Irén Svane Mathiassen kertoi Norjan TV2:lle.

Mies on Mathiassenin mukaan poliisille entuudestaan tuttu useista eri yhteyksistä.

Epäillyn miehen asianajaja kertoi VG-lehdelle aamuyöllä keskustelleensa epäillyn kanssa.

– Hän tekee yhteistyötä poliisin kanssa ja selittää tapahtunutta yksityiskohtaisesti, asianajaja kertoi.

Viranomaiset olivat alkujaan vaitonaisia epäillystä, mutta kertoivat päätyneensä julkaisemaan tiedotteen, sillä asiasta on liikkunut paljon huhuja sosiaalisessa mediassa.

Mahdollinen terroristinen motiivi tutkitaan

Haavoittuneet ovat tehohoidossa, mutta heillä ei pitäisi olla hengenvaaraa. Poliisipäällikkö Öyvind Aas kertoi, että toinen haavoittuneista on vapaalla ollut poliisi.

Poliisi ei antanut tarkempaa tietoa muun muassa haavoittuneiden iästä tai sukupuolesta. Aasin mukaan hyökkäyksessä kuolleilla on kytköksiä alueeseen, jolla veriteko tapahtui. Kongsbergin hyökkäyksestä epäilty Tanskan kansalainen on poliisin mukaan asunut paikkakunnalla.

– En voi antaa vastausta siihen, onko tekijän ja uhrien välillä mitään suhdetta, Aas kertoi, mutta sanoi asiaa selvitettävän.

Epäilty mies käytti hyökkäyksessä poliisin mukaan ainakin jousta ja nuolia. Torstaina poliisi kertoi, että hyökkäyksessä käytettiin useita eri aseita, mutta ei kertonut yksityiskohtia. Poliisi ei ole kommentoinut väitteitä, joiden mukaan hyökkääjä olisi käyttänyt veistä.

Poliisilla oli yhteenotto epäillyn kanssa ennen tämän kuin tämä otettiin kiinni. Tilanteessa ei haavoittunut poliiseja.

Poliisipäällikön mukaan poliisi ampui varoituslaukauksia ennen epäillyn kiinniottoa.

Poliisin saapumisesta tapahtumapaikalle miehen kiinniottamiseen meni puolisen tuntia. Poliisi ei epäile, että hyökkäykseen liittyy kiinni otetun lisäksi muita ihmisiä.

Öyvind Aasin mukaan poliisi tutkii, liittyykö tapaukseen terroristinen motiivi.

– On luonnollista selvittää, onko tämä ollut terroritapaus, Aas jatkoi.

Tekijä liikkui laajalla alueella

Poliisi sai tiedon tapahtumista keskiviikkona Suomen aikaa iltaseitsemän jälkeen. Ihmisiä pyydettiin pysyttelemään sisätiloissa, ja Kongsbergiin lähetettiin poliiseja ja lääkintähenkilökuntaa muualta.

Tapauksesta ilmoitettiin myös Norjan turvallisuuspoliisille (PST).

Kongsberg sijaitsee Oslosta lounaaseen, noin 80 kilometrin päässä pääkaupungista.

Teko tapahtui Kongsbergin keskustan alueella. Paikallislehti Laagendalspostenin mukaan tekijä liikkui laajalla alueella kaupunkia jakavan joen toisella puolella.

– Kyse on useista rikospaikoista, ja siksi suuri alue on eristetty, Aas kertoi aiemmin illalla.

Ruokakauppa tapahtumien keskipisteessä

Ruokakauppaketju Coopin edustaja on kertonut VG:lle, että ketjun kaupassa on ollut ”vakava tapaus”. Ketjun edustajan mukaan yksikään heidän työntekijöistään ei saanut vammoja.

Norjalaiskanava TV2:lle tapahtumia kommentoinut silminnäkijä kertoo olleensa matkalla kauppaan, mutta pysähtyneensä ensin tupakalle. Tuolloin hän näki kadun kulmassa miehen, jolla oli jousi kädessä ja nuolia olallaan kantamassaan viinissä. Tämän jälkeen hän näki ihmisten pakenevan henkensä edestä.

– Olen kiitollinen, että jäin polttamaan, muuten olisin jäänyt kaiken keskelle matkalla kauppaan, hän sanoi televisiokanavalle.

Muut kanavan jututtamat silminnäkijät ovat muun muassa kertoneet kuulleensa kadulta huutoja ja nähneensä elottomia ihmisiä.

Suurkäräjien puhemies: Syvän traaginen tapaus

Norjan kansanedustuslaitoksen eli suurkäräjien puhemies Eva Kristin Hansen on kommentoinut tapahtunutta norjalaisuutistoimisto NTB:lle.

– Kongsbergin vakava tapaus on syvän traaginen, Hansen kirjoitti NTB:lle antamassaan lausunnossa keskiviikkoiltana.

Hansen kertoi lähettävänsä lämpimimmät ajatuksensa uhreille, heidän sukulaisilleen ja paikalliselle yhteisölle, joka on joutunut traagisten tapahtumien keskipisteeseen.

Tapahtumien laajuus ei ollut täysin tiedossa Hansenin lausunnon aikaan.

Norjan pääministeri Erna Solberg kuvaili Konsbergin tapahtumia järkyttäviksi ja totesi viranomaisten selvittävän, onko kyseessä terroristinen teko.

Konservatiivipuolueen Solberg oli keskiviikkona viimeistä kokonaista päiväänsä pääministerinä. Tänään maan uudeksi pääministeriksi nousee työväenpuolueen johtaja Jonas Gahr Störe.

Norjan historian pahin joukkosurma tapahtui heinäkuussa 2011, kun Anders Behring Breivik surmasi 77 ihmistä Utöyan saarella ja Oslon keskustassa. Tuolloin teon motiivi oli poliittinen, ja valtaosa surmatuista oli työväenpuolueen nuorisojärjestön jäseniä.

