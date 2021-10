Norjan jousiasehyökkäyksestä epäiltyä esitetään vangittavaksi tänään

Norjan Kongsbergin jousiasehyökkäyksestä epäiltyä 37-vuotiasta miestä on määrä esittää tänään vangittavaksi.

Keskiviikkona tehdyssä iskussa kuoli viisi ihmistä ja haavoittui kolme. Norjan turvallisuuspoliisin mukaan teko oli terroristinen, mutta teon tarkempia motiiveja ei ole vielä avattu, vaan miehen kuulustelut jatkuvat. Poliisi kertoi aiemmin, että teosta epäilty mies oli kääntynyt islaminuskoon ja hänellä oli yhteyksiä radikaaleihin piireihin.

Norjan uuden pääministerin Jonas Gahr Stören on määrä vierailla Kongsbergissä iskujen tekopaikalla tänään, kertoo sanomalehti Verdens Gang.

Mediatiedot: Lähestymiskielto perheen uhkailusta

Teosta epäilty Espen Andersen Bråthen on syntynyt ja kasvanut Norjassa mutta on Tanskan kansalainen. Hänelle tehtiin eilen alustava mielentilatutkimus.

Epäilty oli tuomittu aiemmin lähestymiskieltoon, Norjan media kertoi torstaina. Miehelle määrättiin viime vuonna kuuden kuukauden lähestymiskielto kahta perheenjäsentä vastaan, kun hän oli uhannut tappaa heistä toisen. Epäilty on tuomittu aiemmin myös omaisuusrikoksista ja vähäisestä määrästä huumeita.

Verdens Gang -lehden mukaan miehen läheiset olisivat olleet tämän käytöksestä huolissaan jo jonkin aikaa.

Norjalaismediassa kiersi torstaina video vuodelta 2017, jossa esiintyi median mukaan teosta epäilty mies. Videolla hän kertoo ”saapuneensa varoituksen kanssa” ja julisti olevansa muslimi. Video oli huolestuttanut miehen ystävää niin paljon, että tämä oli ilmoittanut asiasta poliisille, kertoo ystävää haastatellut Verdens Gang.

– En tiedä, mitä poliisi teki videon saatuaan. Heidän olisi pitänyt tehdä jotain, miehen ystävä totesi lehdelle.

Myös poliisi kertoi olleensa huolissaan islamiin kääntyneen miehen radikalisoitumisesta. Mies on poliisille entuudestaan tuttu useista eri yhteyksistä.

Poliisin mukaan uhrit keskiviikon iskuun valikoituivat ilmeisesti sattumanvaraisesti. Miehen kerrottiin hyökänneen asuintaloon.

STT

