Norjassa useita ihmisiä kuollut ja haavoittunut jousipyssymiehen hyökkäyksessä

Norjassa useita ihmisiä on kuollut ja haavoittunut jousipyssyllä varustautuneen miehen hyökkäyksessä Kongsbergissä maan eteläosassa.

Poliisi on ottanut kiinni tekoon epäillyn, ja alustavien arvioiden mukaan hän on toiminut yksin.

Uhrien tarkkaa lukumäärää ei vielä tiedetä.

– Kyse on useista rikospaikoista ja siksi suuri alue on eristetty, kertoi Drammenin poliisipäällikkö Öyvind Aas.

Poliisin mukaan vielä on liian aikaista sanoa, onko teon takana terroristiset motiivit.

Teko tapahtui Kongsbergin keskustan alueella. Paikallislehti Laagendalspostenin mukaan tekijä liikkui laajalla alueella kaupunkia jakavan joen toisella puolella.

Lähellä sijaitsevan Drammenin sairaala on asetettu valmiuteen tapauksen takia. Paikalle on kutsuttu myös lisää henkilökuntaa.

Poliisi sai tiedon tapahtumista noin kello 19.30 Suomen aikaa. Ihmisiä pyydettiin pysyttelemään sisätiloissa.

VG-lehden mukaan tapauksesta on ilmoitettu Norjan turvallisuuspoliisille (PST). Kongsbergiin on lähetetty myös muualta poliiseja sekä pommiryhmä.

Kongsberg sijaitsee Oslosta lounaaseen.

Poliisin on määrä pitää tiedotustilaisuus kello 23 Suomen aikaa.

