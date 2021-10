Nuoret yhä raittiimpia

Tuoreet tiedot kertovat, että nuoret käyttävät päihteitä yhä vähemmän. Alkoholin lisäksi myös tupakkatuotteiden käyttö on vähentynyt nuorilla.

Valtakunnallisen kouluterveyskyselyn mukaan salolaisnuorten päihteiden käyttö on vähentynyt. Täysin raittiiksi ilmoittautui 33 prosenttia ammattikoululaisista, 39 prosenttia lukiolaisista ja lähes 56 prosenttia 8.–9.-luokkalaisista.

Edelleen vain vähemmistö nuorista elää täysin ilman alkoholia, mutta täysraittiiden osuus on nousussa. Kaikissa kyselyssä mukana olleissa ryhmissä raittiita on nyt enemmän kuin vuonna 2019, jolloin kysely tehtiin viimeksi.

Sama suuntaus näkyy myös humalahakuisessa juomisessa. Esimerkiksi ammattikoululaisista tosi humalaan juo itsensä kuukaudessa enää 23 prosenttia vastaajista, kun kymmenen vuotta sitten näin kertoi tekevänsä 47 prosenttia.

Nuoret suhtautuvat entistä pidättyväisemmin myös tupakkatuotteisiin. Nuoret käyttävät tupakkaa ja nuuskaa vähemmän kuin aikaisemmin. Ammattikoululaisista päivittäin kertoo tupakoivansa vajaat 16 prosenttia vastaajista. Vuonna 2009 vastaava luku oli yli 40 ja vielä vuonna 2019 yli 24 prosenttia.

Muutos on merkittävä. Uutta tässä tutkimuksessa on, että myös nuuskan suosio näyttäisi kääntyneen laskuun. Tähän asti tupakanpoltto on tasaisesti vähentynyt, kun taas nuuskan käyttö on lisääntynyt.

Uudet tulokset kertovat trendin muutoksesta. Ammattikoululaisista kertoo päivittäin nuuskaavansa hieman yli kymmenen prosenttia, kun vuonna 2019 lukema oli 15 prosenttia.

Nuuskan käytön väheneminen on myös maakunnallinen trendi. Maakunnan tasolla nuuskan käyttö väheni nyt ensi kertaa 15 vuoteen.

Liian nopeita johtopäätöksiä ei voi kuitenkaan vielä vetää, sillä koronapandemialla voi olla vaikutuksia nuuskaamiseen. Nuuskan saatavuus on korona-aikana heikentynyt ja hinta noussut. Lisäksi sosiaalinen eristäytyminen on voinut vaikuttaa nuuskaamisen vähentymiseen.

Kaikkiaan terveyskysely kertoo kuitenkin hyvää nuorten päihteiden käytöstä. Täysin raittiita nuoria on entistä enemmän, ja humalahakuinen juominen on vähentynyt. Myös tupakkatuotteiden vaarat ymmärretään entistä paremmin.