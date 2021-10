Hallitus ja perussuomalaiset ottivat yhteen perheenyhdistämisestä

Eduskunnassa käytiin keskiviikkona kipakkaa keskustelua maahanmuutosta, kun hallitus vastasi perussuomalaisten ja Liike Nytin välikysymykseen hallituksen maahanmuuttopolitiikasta ja talouspolitiikasta.

Perussuomalaiset ja Liike Nyt kritisoivat välikysymyksessään ennen muuta kaavailuja maahanmuuttajien perheenyhdistämisen helpottamiseksi. Puolueet viittasivat välikysymyksessään hallituksen esitykseen, jolla perheenyhdistämistä helpotettaisiin entisestään.

– Perheenyhdistämistä helpottavalla esityksellä Suomesta tulisi Länsi-Euroopan liberaaleinta perheenyhdistämispolitiikkaa harjoittava valtio, perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra sanoi puheenvuorossaan.

Hallituspuolueiden edustajat kiinnittivät eduskunnassa toistuvasti huomiota siihen, että mitään hallituksen esitystä perheenyhdistämisen helpottamisesta ei ole olemassa, minkä vuoksi koko välikysymyskeskustelua pidettiin jopa absurdina.

– Meillä on siis sisäministeriön esitys, joka on lausuntokierroksella, meillä ei ole olemassa hallituksen esitystä. Hallitus ei ole tätä yhdessä käsitellyt, pääministeri Sanna Marin (sd.) sanoi.

– Hallitus tulee tästä kokonaisuudesta myöhemmin neuvottelemaan ja myöhemmin linjansa ja kantansa muodostamaan. Me tietenkin nojaamme hallitusohjelmassa sovittuihin linjauksiin, Marin jatkoi.

”Vähän villoja”

Hallituspuolueiden edustajien puheenvuoroissa ihmeteltiin toistuvasti myös sitä, että perussuomalaiset ja Liike Nyt tekevät välikysymyksen maahanmuutosta ja taloudesta tilanteessa, jossa maahantulijoiden määrä on laskenut historiallisessa vertailussa vähäiseksi ja samaan aikaan talous ja työllisyys kasvavat vauhdilla.

– Sen lisäksi tässä välikysymyksessä, opposition järeimmässä aseessa, jota te nyt käytätte, te kysytte lakiluonnoksesta, josta ei ole olemassa edes hallituksen linjausta vielä, saatikka esitystä. (…) Tässä teidän välikysymyksessänne on vähemmän villoja kuin vasta kerityssä lampaassa, SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman sanoi.

– Tilanteessa, jossa pitäisi löytää ratkaisuja hoivavelkaan, oppimisvajeeseen, koronasta toipumiseen, teillä ei ole vastauksia mihinkään näistä vaan huudatte: ”Maahanmuutto!”, Lindtman jatkoi.

Ankkurilapsi-ilmiö huolettaa

Tuntikausia jatkuneessa ja runsaiden välihuutojen sävyttämässä välikysymyskeskustelussa perussuomalaiset olivat huolissaan siitä, että perheenyhdistämisen helpottaminen voisi lisätä niin sanottua ankkurilapsi-ilmiötä. Tällöin lapsi lähetetään edeltä Suomeen, minkä jälkeen hänen sukulaisensa pääsevät maahan perheenyhdistämisen nimissä.

– Tämä on omiaan ruokkimaan lasten ihmissalakuljetusta, perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio sanoi.

Tavion mukaan perheenyhdistämisen helpottaminen voisi helpottaa myös lapsen ensin matkaan lähettävien terroristien pääsyä Suomeen.

Eduskuntasalin vasemmalla laidalla perussuomalaisia moitittiin pelkojen lietsomisesta.

– Välikysymyksen tekijät puhuvat täysin pelosta käsin. Pelosta käsin kaikki näyttää vaaralliselta, myös pieni lapsi, joka saa kasvaa perheensä kanssa, vasemmistoliiton Veronika Honkasalo sanoi.

Perjantaina äänestetään

Sekä kokoomus että kristillisdemokraatit esittivät välikysymyskeskustelun yhteydessä hallitukselle omat epäluottamuslause-esityksensä. Kokoomuksen Heikki Vestman puhui valikoivan maahanmuuton puolesta ja piti sitä Suomelle kohtalonkysymyksenä.

– Ilman osaavia ulkomaisia työntekijöitä ja yrittäjiä hyvinvointiyhteiskunnan pohja putoaa, Vestman sanoi kokoomuksen ryhmäpuheenvuorossa.

Kristillisdemokraatit katsovat edustavansa maahanmuuttopolitiikassa kolmatta tietä hallituksen ”holtittoman ja idealistisen” suhtautumisen ja perussuomalaisten kovan politiikan välillä.

– Kannatamme inhimillistä mutta hallittua maahanmuuttoa, Sari Tanus sanoi kristillisdemokraattien ryhmäpuheenvuorossa.

Eduskunta äänestää hallituksen luottamuksesta perjantaina pidettävässä täysistunnossa.​

Tuomas Savonen

STT

