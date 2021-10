Oma draamasarja ensi-iltaan 18-vuotiaana – salolainen Onni Mustonen toteutti unelmansa

Salolainen Onni Mustonen on juuri saanut valmiiksi ensimmäisen oman draamasarjansa. Mustonen on tuottanut, käsikirjoittanut ja näytellyt pääosaa kuusiosaisessa draamakomediasarjassa nimeltä REC.

Sarja sai ensi-iltansa Helsingissä pidetyssä kutsuvierasnäytännössä lauantaina, ja sen jaksoja ilmestyy YouTubeen nyt viikoittain, joka keskiviikko.

– Sarja onnistui paremmin kuin olisin ikinä osannut odottaa. Sen eteen tehtiin töitä yli kaksi vuotta, minkä kyllä huomaakin, Mustonen toteaa tyytyväisenä.

Hämmentäväksi saavutuksen tekee se, että Onni Mustonen on vasta 18-vuotias. Kaksi vuotta sitten hän muutti Salosta Helsinkiin opiskelemaan elokuva-alaa.

– Olihan se aika hurja juttu muuttaa 16-vuotiaana yksin Helsinkiin. Mutta uskalsin pitää unelmistani kiinni. Ja vanhemmat ovat olleet koko ajan tukenani, Mustonen kiittää.

Onni Mustonen tiesi jo alakouluikäisenä, että hän haluaisi jonain päivänä tehdä elokuvia.

– Aina kun oli mahdollista, halusin kirjoittaa ja kuvata. Aloitin sen jo Alhaisten koulussa ja jatkoin Hermannin koulussa, hän muistelee.

Peruskoulun päätyttyä Mustonen pääsi Stadin ammattiopistoon Mediastadiin. Hän opiskelee nyt kolmatta vuotta mediapalvelujen toteuttajan tutkintoa, ja valmistuminen häämöttää jo.

– Opiskelutöinä olen ohjannut ja käsikirjoittanut kaksi lyhytelokuvaa: A. Hurjakurun ja Talviturkin. Talviturkki esitetään tämän syksyn aikana Bio Salossa.

REC-sarja on toteutettu kokonaan opiskelun ulkopuolisena projektina. Yhteistyökumppani tosin löytyi koulunpenkiltä.

– Samalla luokalla kanssani oli Lauri Kallio, jolla oli idea draamasarjan tekemisestä media-alan opiskelijoista – aihetta ei siis etsitty kovin kaukaa. Ensimmäiset käsikirjoitukset saimme aikaan ensimmäisen opintosyksyn aikana.

REC kertoo​ viidestä mediaopiskelijasta, jotka kyllästyvät kouluun ja haluavat sen sijaan tehdä elokuvan. Sarjan päähenkilöitä Maxia ja Annia esittävät Onni Mustonen ja Elli Heikkinen. Mukaan elokuvaprojektiin lähtevät myös opiskelutoverit Mikael, Aleksi ja Laura eli Topi Kanerva, Ilmari Lepistö ja Hanna Höijer.

Sekoilulta ja huvittavilta tilanteilta ei värikkäässä porukassa vältytä. Lisäksi Annilla on salaisuus, joka uhkaa pilata kaiken.

Sarjan käsikirjoitus on Onni Mustosen ja Lauri Kallion. Tuotantoyhtiönä on Kallion perustama Filmaattinen Media Oy, jossa Mustonen on mukana osakkaana. Kaksikko tekee yhdessä suunnittelu- ja tuotantotyötä.

REC-sarjan kuvaukset päästiin aloittamaan keväällä 2020, mutta niitä hankaloittivat ja hidastivat korona-ajan rajoitukset.

– Sarjaa tehtiin vapaa-ajalla, kun päästiin koulusta. Kun Lauri pääsi töihin FremantleMediaan, hän teki viikot töitä ja minä kävin viikot koulua, ja kuvauksia tehtiin viikonloppuina. Ja välissä oli lähes puolen vuoden jakso, jolloin emme voineet koronan vuoksi tehdä mitään.

Valmista tuli viimein toukokuun lopussa 2021.

– Yllättävän nopeasti se saatiin lopulta purkkiin. Tavaraa on pitkän elokuvan verran, Mustonen summaa.

Mustonen tunnustaa rakastavansa sekä käsikirjoittamista, ohjaamista että näyttelemistä. Hän uskoo jatkavansa niiden kaikkien tekemistä.

– On mahtavaa, että ne eivät ole ristiriidassa keskenään, vaan täydentävät toisiaan. Tavoitteeni on pyrkiä Aalto-yliopistoon opiskelemaan elokuvaohjausta ja Teatterikorkeakouluun opiskelemaan näyttelemistä.

Ohjaamisen ja käsikirjoittamisen saralla Mustosella alkaa kahden viikon kuluttua tähän asti suurin projekti: draamasarja, jonka pilottijaksolle Filmaattinen Media Oy etsii parhaillaan levittäjää ja rahoittajaa. Mustonen paljastaa sarjasta sen verran, että se kertoo yhteiskunnallisesti tärkeästä aiheesta. Mukana on samaa tekijätiimiä kuin RECissä.

– Olen tehnyt pelkästään käsikirjoitusta varten yli vuoden verran taustatyötä haastatellen henkilöitä ympäri Suomen. Toivon kovasti, että sarjasta kuullaan vielä ja se päästään tekemään kokonaan.

Alan esikuvia kysyttäessä Onni myöntää olevansa suuri Star Wars -fani. Kotimaisista tekijöistä hänen suosikkiohjaajansa on Teemu Nikki, jonka ohjauksessa hän sai itsekin olla esittäessään sivuosaa Sekasin-sarjassa.

– Tai tällä alalla oikeastaan jokainen on esikuva. Olen oppinut niin paljon kaikilta koulukavereiltani ja opettajiltani, hän miettii.

Näyttelemisen Mustonen aloitti Salossa, Teatteri Provinssissa. Helsinkiin muutettuaan hän ilmoittautui avustajaksi tv-sarjoihin, ja pienet osat ovat alkaneet poikia suurempia. Uusimpana roolinaan hän esittää pääosaa Elina Vilkon ohjaamassa lyhytelokuvassa Kaikki järjestyy.

– Jos minulla olisi aikaa, olisin todella onnellinen, jos joskus pääsisin taas teatterin lavalle, Mustonen haaveilee.