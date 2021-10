OP jatkoi vahvalla tuloksella – viime vuoteen verrattuna selvä parannus

OP-ryhmä jatkoi kuluvan vuoden vahvaa tulostaan heinä-syyskuussa, jolloin tulos ennen veroja nousi 297 miljoonaan euroon viime vuoden 239 miljoonasta.

Vuoden alusta laskettu tulos ennen veroja on noussut peräti 63 prosentilla 858 miljoonaan viime vuoden 526 miljoonasta.

Pääjohtaja Timo Ritakallio kertoi kaikkien kolmen liiketoimintasegmentin eli vähittäispankin, yrityspankin ja vakuutustoiminnan parantaneen tulostaan merkittävästi.

Vähittäispankin asiakkaat kasvattivat voimakkaasti säästämistään OP:n sijoitusrahastoihin. Vuoden alusta uusia säännöllisen säästämisen sopimuksia on tehty jo yli 125 000. Elokuussa ylittyi puolen miljoonan aktiivisen säästösopimuksen raja.

– Vastuulliset sijoitustuotteet kiinnostavat asiakkaita entistä enemmän: vuoden alusta suosituin rahasto on ollut OP-Ilmasto, jonka osuudenomistajien määrä on kasvanut syyskuun loppuun mennessä lähes 64 prosenttia. Myös osakekaupankäynti on ollut ennätysvilkasta, Ritakallio kuvasi tiedotteessa.

Vuoden aikana OP:n luottokanta on kasvanut 1,7 prosenttia, asuntoluottokanta 2,3 prosenttia.

Vahvin kasvu takanapäin

Ryhmän vakavaraisuus on pysynyt erittäin vahvana, ollen syyskuun lopussa 19 prosenttia. Luku kuuluu eurooppalaisten pankkien parhaimmistoon.

OP ennakoi, että maailman ja Suomen talouden elpyminen on jatkunut kolmannella neljänneksellä, mutta että nopein elpyminen alkaa jäädä taakse.

– Monet tekijät lisäävät kuitenkin näkymiin liittyvää epävarmuutta. Koronapandemia voi yhä johtaa rajoituksiin, jotka hidastavat toipumista. Energian hinnan kallistuminen voi heikentää ostovoimaa, ja tuotantoketjuihin liittyvät ongelmat aiheuttavat tuotantokatkoksia. Epävarmuus voi myös heijastua rahoitusmarkkinoille, Ritakallio luetteli epävarmuustekijöitä.

OP-ryhmä arvioi, että sen tulos ennen veroja muodostuu suuremmaksi kuin viime vuoden 785 miljoonaa euroa.

Juttua on korjattu kello 9.50 sekä leipätekstiin että kuvatekstiin. Ritakallion titteli on pääjohtaja, ei toimitusjohtaja, kuten jutussa aiemmin väitettiin.

Nina Törnudd

STT

