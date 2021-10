Osakeasuntojen hinnat nousivat heinä-syyskuussa kaikissa suurimmissa kaupungeissa verrattuna vuoden takaiseen

Vanhojen osakeasuntojen hintojen vuosinousu jatkui heinä-syyskuussa vahvana kaikissa suurimmissa kaupungeissa, kertoo Tilastokeskus. Hinnannousu tasoittui ennakkotietojen mukaan kuitenkin selvästi edellisiin neljänneksiin verrattuna.

Pääkaupunkiseudulla asuntojen hinnat nousivat 5,6 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajasta, mutta laskivat hieman toiseen neljännekseen verrattuna. Vanhojen kerrostaloasuntojen hinnat nousivat pääkaupunkiseudulla 5 prosenttia ja rivitaloasuntojen hinnat 6,9 prosenttia vuotta aiemmasta.

Rivitaloasuntojen hinnat nousussa

Pääkaupunkiseudun ulkopuolella pitkään jatkunut rivitaloasuntojen hintojen lasku on pysähtynyt poikkeusaikana, ja hinnat ovat viime neljänneksinä nousseet. Kerrostaloasunnoissa kolmioiden ja sitä suurempien asuntojen hinnat ovat kohonneet pääkaupunkiseudun ulkopuolella muita huoneistotyyppejä selvästi nopeammin. Eri huoneistotyyppien hintakehityksessä on kuitenkin alueellisia eroja.

– Esimerkiksi Turussa yksiöiden hinnat ovat nousseet yhä vuoteen 2015 verrattuna kaksioita ja perheasuntoja enemmän, kun taas Tampereella eri huoneistotyyppien hintakehitys on ollut samankaltaista, sanoo Tilastokeskuksen yliaktuaari Elina Vuorio tiedotteessa.

Asuntokauppojen tahti rauhoittui alkuvuodesta

Asuntokauppoja tehtiin kiinteistönvälittäjien kautta kolmannella neljänneksellä viisi prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin ja seitsemän prosenttia enemmän kuin toissa vuonna. Kasvu oli kuitenkin pienempää kuin tämän vuoden aiempina neljänneksinä.

– Kaupankäynti tasaantui etenkin pääkaupunkiseudulla, jossa kiinteistönvälittäjien kautta tehtiin kauppoja saman verran kuin kolmannella neljänneksellä vuosi sitten, Vuorio kertoo.

Alueellinen eriytyminen näkyy yhä

Koko maassa vanhojen osakeasuntojen hinnat nousivat viime vuoteen verrattuna kolmannella neljänneksellä 4,1 prosenttia. Maakunnista hinnat nousivat eniten Kymenlaaksossa, Päijät-Hämeessä ja Uudellamaalla. Hinnat laskivat eniten Pohjois-Karjalassa, Keski-Pohjanmaalla ja Etelä-Karjalassa.

– Vaikka poikkeusaika on tuonut piristystä alueellisiin asuntomarkkinoihin, hintakehityksen alueellinen eriytyminen on yhä ajankohtaista, Vuorio sanoo.

Pidemmällä aikavälillä eli vuoteen 2015 verrattuna vanhojen osakeasuntojen hinnat ovat nousseet vain Uudellamaalla, Pirkanmaalla, Varsinais-Suomessa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Muissa maakunnissa hinnat ovat laskeneet. Alueelliset erot ovat kuitenkin huomattavia myös maakuntien sisällä.

Emmi Tilvis

STT

