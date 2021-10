Pääministeri Marin hyvästelee väistyvän liittokanslerin Merkelin Berliinissä

Pääministeri Sanna Marin (sd.) tapaa väistyvän liittokanslerin Angela Merkelin tänään Berliinissä.

Marin aloitti kaksipäiväisen vierailunsa Saksassa eilen puhumalla Maailman terveyshuippukokouksessa sekä tapaamalla Saksan sosiaalidemokraattien liittokansleriehdokkaan Olaf Scholzin.

Scholzin kanssa Marin keskusteli muun muassa ilmasto-, energia- ja investointikysymyksistä, kertoi Eurooppa-asioiden alivaltiosihteeri Jari LuotoTwitterissä eilen illalla. Luoto kuvaili Scholzin ja Marinin tapaamista hyväksi.

Sosiaalidemokraatit voittivat Saksan syyskuiset vaalit ja neuvottelevat parhaillaan hallituksen muodostamisesta vihreiden ja liberaalipuolue FDP:n kanssa.

Koalitiohallitusta kasaavat puolueet pyrkivät saamaan neuvottelut valmiiksi seuraavien viikkojen aikana niin, että Scholz voisi aloittaa liittokanslerina joulukuun alkupuolella.

Pitkät jäähyväiset

Saksaa 16 vuotta johtanut Merkel ei ollut enää ehdolla liittokansleriksi syyskuun vaaleissa, joten hänen kautensa päättyminen on ollut tiedossa jo hyvän aikaa. Viime viikkoina Merkelin kalenteriin on lukeutunut erilaisia jäähyväisiä.

Pääministeri Marin tapasi Merkelin viimeksi viime viikolla EU-maiden johtajien huippukokouksessa Brysselissä.

Huippukokouksessa EU-maiden johtajat osoittivat Merkelille suosiota seisten. Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel ei säästellyt ylisanoja, kun hän piti jäähyväispuhetta Merkelille. Michelin mukaan Merkel on ”monumentti”.

– Eurooppa-neuvosto ilman Angelaa on kuin Rooma ilman Vatikaania tai Pariisi ilman Eiffel-tornia, Michelin kerrottiin sanoneen huippukokouksessa.

Marin kuvaili Merkeliä huippukokousten kokoavaksi voimaksi.

– Hän on henkilö, joka viimeiseen asti neuvottelee, jotta saisimme aikaan yhteisen näkemyksen eri kysymyksistä, Marin sanoi saapuessaan huippukokoukseen.

https://twitter.com/jariPLuoto/status/1453059218446163976?s=20

Heta Hassinen

STT

Kuvat: