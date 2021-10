Pääministeri Marin: SDP haluaa, että kulttuurileikkaukset perutaan

Pääministeri Sanna Marin on sanonut Twitterissä SDP:n haluavan, että tuoreeltaan julkistetut kulttuurialan leikkaukset perutaan.

– Myös muiden järjestöjen ja edunsaajien tilanteeseen on haettava ratkaisua, Marin kirjoittaa.

Samalle kannalle asettuu sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) niin ikään Twitterissä julkaisemassaan lausunnossa.

– Kulttuurileikkauksia ei pidä tehdä. Tämän voi vielä korjata. Ala on kärsinyt koronakriisistä kohtuuttomasti, Ohisalo kertoo.

Opetus- ja kulttuuriministeriö linjasi tiistaina siitä, miten rahapelitoiminnasta rahoitusta saavien edunsaajien valtionrahoitusta leikataan ensi vuonna. Vähennyksen on määrä olla kaikkiaan 43 miljoonaa euroa.

Leikkauksista kulttuuriin kohdistuu noin 18 miljoonaa, liikuntaan ja urheiluun 12 miljoonaa, tieteeseen noin kahdeksan ja nuorisotyöhön reilut neljä miljoonaa. Leikkaukset tarkoittavat rahoituksen menetystä esimerkiksi kirjastoille, eri taiteenaloille jaettaville tuille, ajatuspajoille ja arkistoille.

Ohisalo: Kannatamme Veikkauksen tuottoja valtion budjettiin

Leikkauksista tiistaina julkisuuteen kertonut tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen kertoi Iltalehdelle eilen, että SDP ei vielä 23. syyskuuta pidetyn seurantaministerien kokouksen jälkeen esittänyt muutoksia esitettyihin leikkauksiin.

Leikkausten takana ovat Veikkaukselta saatujen rahapelituottojen väheneminen.

– Jatkossa niin kulttuuritoimijat kuin tiede, järjestöt, liikunta ja nuorisotyö kuitenkin ansaitsevat ensisijassa rahoitukselle ennakoitavuutta ja suunnitelmallisuutta. Tämän tärkeän työn rahoittamiseen on kiireellisesti löydettävä kestävämpiä ratkaisuja kuin sosiaalisesti ongelmallinen ja vaihteluille altis rahapelirahoitus. Kannatamme Veikkauksen tuottojen siirtämistä valtion budjettiin. Ohisalo kirjoittaa Twitterissä.

Pääministeri Marin luonnehti STT:lle tiistaina järjestökentän tilannetta kohtuuttomaksi ja sanoi hallitusviisikon pyrkivän löytämään ratkaisuja.

https://twitter.com/MarinSanna/status/1448522545079242754

https://twitter.com/MariaOhisalo/status/1448531312525066241

https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/9faa7794-e490-4977-a154-f39d7df602fa

Lassi Lapintie

STT

