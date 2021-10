Marin: Hallitusviisikko neuvottelee huomenna Veikkauksen edunsaajien rahoituksesta

Hallituspuolueiden puheenjohtajien muodostama viisikko neuvottelee huomenna siitä, miten kulttuurialan ja muiden Veikkauksen edunsaajien rahoitukseen voidaan tehdä korjauksia, kertoo pääministeri Sanna Marin (sd.).

Marin olisi toivonut, ettei tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen (kesk.) olisi pitänyt tiistaina tiedotustilaisuutta rahapelitoiminnan edunsaajien rahoitusleikkauksista, joita oli määrä käsitellä edelleen hallitusviisikon kesken.

– Ministeri Kurvisella on ollut tiedossa, että tämä prosessi on ollut viisikossa käynnissä siinä vaiheessa, kun hän on kutsunut alan toimijat viime perjantaina koolle. Hänellä on ollut sinä vaiheessa tieto siitä, että viisikko tulee vielä arvioimaan tätä rahoitustasoa ja etsimään ratkaisua. Siitä huolimatta hän on kutsunut alan toimijat koolle kuulemaan leikkauslistasta, Marin sanoi toimittajille eduskunnassa.

– Olisin toivonut, että emme olisi tällä viikolla järkyttäneet alaa ja alan toimijoita, koska me olemme tätä tilannetta olleet joka tapauksessa ratkaisemassa, hän jatkoi.

Marin pitää erittäin valitettavana sitä, että kuluneen viikon käänteet ovat heikentäneet kulttuurialan luottamusta hallitusta kohtaan.

– Tämä kulunut viikko on ollut erittäin hankala. Olen hyvin pahoillani kulttuurikentän puolesta, että he ovat joutuneet tämänkaltaisen tilanteen keskelle, Marin sanoi.

– Mielestäni tämä tämän viikon keskustelu on ollut erittäin vahingollinen. Se on ollut valitettava, ja se on aiheuttanut aivan tarpeetonta huolta, tuohtumusta ja suuttumusta kulttuurikentässä, Marin sanoi.

Marin piti kulttuuritoimijoiden suuttumusta ymmärrettävänä.

– Me haluamme rakentaa luottamusta kulttuurialan kanssa, joka on kärsinyt koronan aikana erittäin pahasti.

SDP haluaa perua kulttuurialan leikkaukset

Marinin mukaan SDP haluaa perua kulttuurialan leikkaukset.

– Meidän lähtökohtamme on se, että kulttuurialan leikkaukset perutaan. Ala on kärsinyt erittäin paljon koronan aikana ja tämä tilanne on kohtuuton. Sen lisäksi me tulemme katsomaan myös muiden edunsaajien tilannetta, Marin sanoi.

Marinin mukaan siinä, että hallitus muuttaa tekemiään päätöksiä, ei ole mitään poikkeuksellista.

– On täysin tavanomaista, että hallitus omassa täydentävässä talousarvioesityksessänsä voi tehdä korjauksia budjettiin ja näin me tulemme nyt tekemään. Me tulemme neuvottelemaan siitä, millä tavalla tämän kokonaisuuden osalta toimitaan.

Marin muistutti, että myös lisätalousarvion kautta voidaan tehdä tarvittavia korjauksia.

– Mielestäni on viisautta, että kun saadaan lisää tietoa, niin tarvittaessa myös päätöksiä muutetaan.

Marinin mukaan hallitus ei ole avaamassa menokehystään Veikkauksen edunsaajien rahoituksen korjausten vuoksi.

– Kehysten sisältä me tulemme tämän kokonaisuuden katsomaan, Marin sanoi.

Ohisalo samalla kannalla

Kulttuurialan leikkausten perumisen kannalle asettuu myös sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) Twitterissä julkaisemassaan lausunnossa.

– Kulttuurileikkauksia ei pidä tehdä. Tämän voi vielä korjata. Ala on kärsinyt koronakriisistä kohtuuttomasti, Ohisalo kertoo.

Opetus- ja kulttuuriministeriö linjasi tiistaina siitä, miten rahapelitoiminnasta rahoitusta saavien edunsaajien valtionrahoitusta leikataan ensi vuonna. Vähennyksen on määrä olla kaikkiaan 43 miljoonaa euroa.

Leikkauksista kulttuuriin kohdistuu noin 18 miljoonaa, liikuntaan ja urheiluun 12 miljoonaa, tieteeseen noin kahdeksan miljoonaa ja nuorisotyöhön reilut neljä miljoonaa. Leikkaukset tarkoittavat rahoituksen menetystä esimerkiksi kirjastoille, eri taiteenaloille jaettaville tuille, ajatuspajoille ja arkistoille.

Ohisalo: Kannatamme Veikkauksen tuottoja valtion budjettiin

Leikkauksista tiistaina julkisuuteen kertonut tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen kertoi Verkkouutisille ja Iltalehdelle eilen, että SDP ei vielä 23. syyskuuta pidetyn seurantaministerien kokouksen jälkeen esittänyt muutoksia esitettyihin leikkauksiin.

Leikkausten takana ovat Veikkaukselta saatujen rahapelituottojen väheneminen.

– Jatkossa niin kulttuuritoimijat kuin tiede, järjestöt, liikunta ja nuorisotyö kuitenkin ansaitsevat ensisijassa rahoitukselle ennakoitavuutta ja suunnitelmallisuutta. Tämän tärkeän työn rahoittamiseen on kiireellisesti löydettävä kestävämpiä ratkaisuja kuin sosiaalisesti ongelmallinen ja vaihteluille altis rahapelirahoitus. Kannatamme Veikkauksen tuottojen siirtämistä valtion budjettiin, Ohisalo kirjoittaa Twitterissä.

Pääministeri Marin luonnehti STT:lle tiistaina järjestökentän tilannetta kohtuuttomaksi ja sanoi hallitusviisikon pyrkivän löytämään ratkaisuja.

Sarkkinen ei ota kantaa siihen, tulisiko tukipotin pieneneminen hyvittää

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) kautta jaettavat Veikkaus-avustukset ovat ensi vuodelle pienentymässä noin 30 miljoonaa euroa, kertoo sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen (vas.) STT:lle.

Sarkkisen mukaan hänen ministeriönsä ei ole laatinut samanlaista jyvitystä rahoituksen vähenemistä kuin tiistaina oman leikkauslistansa julkaissut opetus- ja kulttuuriministeriö, koska avustuksia jaetaan eri tavalla. STM:n puolella tukia jakaa sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA).

– Toki jaettavana on ensi vuonna vähemmän rahaa kuin tänä vuonna ja joidenkin kohteiden avustus voi pienentyä ja rahoitettavien uusien hankkeiden määrä voi vähentyä, Sarkkinen sanoo.

Sarkkinen hyväksyy ensi vuoden rahoitusta koskevan avustusehdotuksen joulukuun alussa, minkä jälkeen STEA julkaisee sen verkkosivuillaan.

Vanha päätös syyniin ”ainakin jossain määrin”

Sarkkisen mukaan on tärkeää, että sote-alan järjestöt eivät joudu kohtuuttomasti kärsimään Veikkauksen tuottojen alenemisesta. Hän ei kuitenkaan kysyttäessä ota kantaa siihen, tulisiko tukipotin pieneneminen kompensoida täysimääräisesti.

Vasemmistoliitto on vaatinut kulttuurin alalle kohdistuvan 18 miljoonan euron vähenemän hyvittämistä, muista hallituspuolueista samoin SDP ja vihreät.

– Hallitus pohtii tätä asiaa. En lähde ottamaan kantaa siihen. Aiemmin tehtiin tietyt linjaukset, ja nyt asiaa ainakin jossain määrin tarkastellaan uudestaan, Sarkkinen sanoo.

Opetus- ja kulttuuriministeriön jakamat tuet ovat yhteensä vähentymässä ensi vuodelle 43 miljoonalla eurolla.

Arpajaislaki linjaa Veikkaus-tulojen käytöstä. Niistä 53 prosenttia jaetaan opetus- ja kulttuuriministeriön kautta kulttuurille, tieteelle, urheilulle ja nuorisotyölle. Sote-järjestöt saavat 43 prosenttia sosiaali- ja terveysministeriön kautta. Viimeinen neljän prosentin siivu menee hevoskasvatukseen ja hevosurheilulle maa- ja metsätalousministeriön jakamana.

Sarkkinen toivoo, että rahoituksen ennustettavuudesta pystytään huolehtimaan. Veikkauksen edunsaajien tulevaa rahoitusta pohtivat hallituspuolueiden valtiosihteereistä koostuva sekä eduskuntapuolueiden kansanedustajista koostuva työryhmä. Heillä on työaikaa joulukuulle.

– STEA:n puolella on myös jonkin verran mahdollista käyttää peliyhteisöjen yhdistymisen jäljiltä jääneitä jakamattomia rahoja kompensoimaan tuottojen alenemaa tulevina vuosina, mutta toivon tietenkin vastuuministerinä, ettei tätä sektoria unohdeta.

Kurvinen puolusti toimintaansa

Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen (kesk.) puolusti toimintaansa rahapelitoiminnan edunsaajien rahoitusleikkauksien julkistamisessa keskustan torstai-iltana Facebookissa lähettämässä K-Studio-ohjelmassa.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) moitti aiemmin päivällä Kurvisen toimintaa. Marin olisi toivonut, ettei Kurvinen olisi pitänyt tiistaina tiedotustilaisuutta rahoitusleikkauksista, joita oli määrä käsitellä edelleen hallitusviisikon kesken. Marinin mukaan tiedotustilaisuuden jälkeen käyty keskustelu on erittäin vahingollista ja se on aiheuttanut tarpeetonta huolta ja suuttumusta kulttuurikentässä.

Kurvinen sanoi K-Studiossa ihmettelevänsä pääministerin kommentteja. Hänen mielestään oli parempi kertoa leikkauksista itse sen sijaan, että opposition kansanedustajat olisivat päässeet kertomaan asiasta. Kurvisen mukaan eduskunnan valtiovarainvaliokunnalta oli tullut tietopyyntö leikkauksista, joten tiedot olisi pitänyt joka tapauksessa julkistaa.

– Oli parasta kertoa ensin järjestöille itselleen ja kulttuuriammattilaisille itselleen, kuka menettää kuinkin paljon ja millaiset leikkaukset oli tulossa, Kurvinen sanoi.

– Mielestäni oli korrektia kertoa kaikki asiat kerralla eikä niin, että ne tulevat monen kanavan kautta, mutta ilmeisesti pääministeri olisi pitänyt parempana jotakin muuta menettelytapaa. Mielestäni tämä oli ainut kestävä ja järkevä tapa, Kurvinen summasi.

Kurviselta kysyttiin K-Studion lähetyksessä, millaiset hänen välinsä ovat pääministeri Marinin kanssa.

– Politiikan työvälit, sanotaan näin, Kurvinen vastasi.

https://twitter.com/MariaOhisalo/status/1448531312525066241

https://www.verkkouutiset.fi/antti-kurvinen-vain-vasemmistoliitto-vastusti-leikkauksia-osittain/#4d7095e4

https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/9faa7794-e490-4977-a154-f39d7df602fa

Tuomas Savonen, Ilkka Hemmilä, Lassi Lapintie

STT

Kuvat: