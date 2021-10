Pääministeri Marin vaatii tiukkaa suhtautumista Puolan oikeusvaltiokysymykseen

Brysseliin EU-huippukokoukseen saapunut pääministeri Sanna Marin (sd.) vaatii tiukkaa suhtautumista Puolan oikeusvaltiotilanteeseen. Puolan perustuslakituomioistuin linjasi aiemmin, että osa EU:n perussopimusten artikloista on ristiriidassa maan perustuslain kanssa. Linjaus kyseenalaisti näin EU-oikeuden aseman Puolassa.

Marinin mukaan on oltava yksiselitteinen siinä, että EU-tuomioistuin ja EU-oikeus ovat kansallisten tuomioistuimien ja lakien yläpuolella.

– Meidän pitää yhdessä luottaa siihen, että meillä on yhteiset pelisäännöt. Muutoin meillä ei ole toimivaa sisämarkkinaa, meillä ei ole luottamusta siihen, että me olemme yhdessä tässä unionissa, Marin sanoi saapuessaan kokouspaikalle.

Puola ei ole osoittanut asiassa perääntymisen merkkejä, vaan pääministeri Mateusz Morawiecki on puolustanut maansa linjausta uhmakkaasti ja syyttänyt EU:ta kiristyksestä.

Marin kuvailee tilannetta kestämättömäksi, mutta arvioi, ettei ratkaisua löydy vielä tämän illan aikana EU-maiden johtajien pöydässä. Marinin mukaan komission tulisi löytää asiaan ratkaisu yhdessä Puolan kanssa.

Puolan toimet ovat synnyttäneet jännitteitä huippukokouksen alle. Siitä kertoo muun muassa se, että uutistoimisto AFP:n mukaan ennen kokouksen alkua sekä Ranskan presidentti Emmanuel Macron että Saksan liittokansleri Angela Merkel tapasivat Morawieckia kahdenvälisissä tapaamisissa.

Komissio valmis puuttumaan Puolan toimiin

EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen kertoi tällä viikolla EU-parlamentin täysistunnossa, että komissiolla on useita keinoja puuttua Puolan toimiin.

Von der Leyenin mainitsemia keinoja ovat rikkomusmenettely, EU-budjettiin liitetyn oikeusvaltioehdollisuuden ja muiden taloudellisten keinojen käyttö sekä artikla 7:n mukainen menettely.

Oikeusvaltioehdollisuus eli oikeusvaltiomekanismi sitoo EU:n rahankäytön oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen, jolla tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että oikeuslaitoksen itsenäisyyden on oltava turvattu.

Ehdollisuus on ollut voimassa tämän vuoden alusta alkaen, mutta sitä ei ole vielä käytetty. Puola ja Unkari ovat tehneet valituksen mekanismista Euroopan unionin tuomioistuimeen, jossa asian käsittely on vielä kesken.

Tuomioistuinkäsittely ei estä komissiota aloittamasta mekanismin käyttöä. Komissio kuitenkin kokee tärkeäksi, että tuomioistuimen päätös kuullaan ennen kuin mekanismin käytössä edetään kovin pitkälle.

Suomi haluaa kansallisen ratkaisun energian hintaan

Marin ennakoi, että tänä iltana huippukokouksessa nousee suureksi puheenaiheeksi myös energian hintojen kova nousu.

EU-komissio on kehottanut jäsenmaita ratkomaan kohoavien energian hintojen vaikutuksia pitkälti jo olemassa olevien keinojen pohjalta. Suomi pitää komission viime viikolla esittelemää työkalupakkia perusteltuna ja oikeansuuntaisena. Suomen linjana on, että energian hintaan tulisi puuttua ensisijaisesti kansallisella tasolla.

Osa EU-jäsenmaista kuten Espanja on kuitenkin vaatinut suurempaa remonttia unionin energiajärjestelmään.

Suomen hallitus on linjannut, että hintojen nousun varjolla ei pidä luoda uusia EU:n sisäisiä tulonjakomekanismeja.

– Ei pidä tehdä hätiköityjä johtopäätöksiä tämän tilanteen johdosta, Marin korosti.

Hätiköidyillä johtopäätöksillä hän tarkoittaa esimerkiksi sellaisia toimia, jotka aiheuttaisivat EU:n päästökauppajärjestelmään häiriöitä, jotka entisestään pahentaisivat tilannetta.

Marinin mukaan suuren johtopäätöksen tulisi olla se, että EU tarvitsee lisää energiaomavaraisuutta.

– Me tarvitsemme lisää uusiutuvia energian tuotantomuotoja, mitä kautta voimme vahvistaa eurooppalaista energiatuotantoa, emmekä olisi tulevaisuudessa tällä tavalla riippuvaisia fossiilisten energialähteiden hintojen noususta, Marin sanoi.

Marin ennakoi, että energiasta käydään laaja keskustelu EU-maiden johtajien kesken. Hän uskoo, että keskustelu jatkuu vielä myöhemmin tänä vuonna.

Jäähyväisten hetki

Tällä kertaa Brysselin kokoushuoneessa saattaa olla ilmassa myös jäähyväisten haikeutta, sillä alkava huippukokous voi jäädä Saksan väistyvän liittokanslerin Merkelin uran viimeiseksi. Huippukokous on Merkelille jo 107:s.

Marinin mukaan Merkel on suuri eurooppalainen johtaja, joka on ollut huippukokouksissa kokoava voima.

– Hän on henkilö, joka viimeiseen asti neuvottelee, jotta saisimme aikaan yhteisen näkemyksen eri kysymyksistä, Marin kuvailee.

Marin kertoo arvostavansa Merkeliä, mutta odottavansa myös yhteistyötä Saksan tulevan liittokanslerin kanssa.

Ruotsin pääministeri Stefan Löfven osallistuu niin ikään viimeistä kertaa EU-maiden johtajien tapaamiseen. Löfven ilmoitti kesällä jättävänsä marraskuussa pääministerin ja puoluejohtajan tehtävät.

Heta Hassinen

STT

Kuvat: