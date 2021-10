Päivittäistavarakaupat pohtivat yhteistä linjausta maskisuositukseen – nopeaa purkua ei näytä olevan luvassa

Päivittäistavarakaupan piirissä haetaan yhteistä linjaa kasvomaskien käyttöön. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) torstaina julkaisema uusi maskisuositus korostaa ihmisten omaa harkintakykyä kasvomaskin käytössä. Maskin käyttöä suositellaan edelleen julkisessa liikenteessä ja julkisissa sisätiloissa, joissa on ihmisiä lähellä toisiaan. Erityisesti rokottamattomien neuvotaan jatkamaan maskin käyttöä.

Päivittäistavarakauppa ry:n (PTY) toimitusjohtaja Kari Luodon mukaan nyt yritetään selkiyttää, mitä THL:n maskisuositus tarkoittaa kauppojen kannalta. Tilannetta monimutkaistaa se, että myös alueelliset viranomaiset voivat antaa omia maskisuosituksia alueellisen epidemiatilanteen perusteella. Mitään nopeaa purkua ei näytä olevan luvassa.

– Koetetaan saada kuva siitä, mikä tilanne tällä hetkellä on valtakunnallisesti, koska ketjujen johtamisessa pitää olla selkeä toimintamalli. Ei haluta mennä siihen, että joku viikko on kasvomaskisuositus ja joku viikko ei, Luoto sanoo STT:lle.

Kaupat eivät aio kiirehtiä linjamuutosten kanssa

Luoto ei halua lähteä arvioimaan syntyykö kauppojen linjaus päivissä vai viikoissa. Hän muistuttaa, että päivittäistavarakaupat ovat yhteistyössä viranomaisten kanssa pohtineet koko pandemian ajan, miten erilaisilla toimenpiteillä varmistetaan turvallinen kaupassa asiointi.

– Nyt kun nämä uudet ohjeet tulivat, pohditaan vastaavasti millä lailla voidaan suositella toimialalla mikä on toimintamalli. Voisi ehkä sanoa, että tässä mennään päinvastaisessa järjestyksessä. Ennen kuin lähdetään purkamaan, halutaan varmistaa, että toimenpiteet ovat oikeat, hän sanoo.

Kaupoissa joudutaan ottamaan kantaa maskin käyttösuositukseen niin asiakkaiden kuin työntekijöiden osalta. Työpaikkojen maskilinjauksista vastaavat työnantajat, ja siinä asiantuntijana toimii Työterveyslaitos.

THL:n uuden maskisuosituksen jälkeen Luoto kertoo lukeneensa asiakkaiden kommentteja, jonka mukaan aika suuri osa aikoo käyttää maskia edelleen.

Jessica Suni

STT

