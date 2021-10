Pankkien taseiden riskejä syynätään taas – komissiolta tulossa uusi esitys pankkisääntelystä

Euroopan komissio esittelee tänään, miten pankkisääntelyn toimeenpanoa jatketaan EU-maissa. Esityksen ytimessä on se, miten pankkien tulee arvioida taseessaan olevia riskejä.

Sääntelyn tulevaisuus on puhuttanut alan toimijoita jo pitkään, sillä esitystä on odotettu.

Etujärjestö Finanssialan pääekonomisti Veli-Matti Mattila kertoo, että etukäteen tihkuneiden tietojen perusteella komission esitys tuskin täyttää kaikkia pankkialan toiveita, mutta ei myöskään ole niin huono kuin jotkut ovat pelänneet.

– Keskeisin kiistankohde tässä on niin sanottu kokonaisriskipainolattia, joka koskee niitä pankkeja, jotka käyttävät sisäisiä malleja riskinarviointiin, Mattila kertoo.

Riskipainolattia määrittelee, miten paljon riskiä pankin saamisiin vähintään sisältyy ja kuinka paljon pankilla täytyy sen seurauksena olla taseessa omia varoja suojana mahdollisia luottotappioita vastaan.

Pohjoiseurooppalaisissa pankeissa käytetään yleisesti sisäisiä malleja riskinarvioinnissa. Mattila huomauttaa, että vaikka mallit ovat pankkien sisäisiä, niillä on aina valvojan hyväksyntä.

– Mallien tekeminen ja ylläpitäminen maksaa. Sen takia etenkin pienemmät pankit eivät yleensä niitä edes lähde kehittämään, vaan niitä on lähinnä suuremmilla pankeilla käytössä. Tosin meillä Suomessa esimerkiksi Aktia ja Ålandsbanken osin käyttävät näitä malleja. Ja toki OP ja Nordea, Mattila kertoo.

Pääomavaatimukset saattavat kasvaa

Riskipainolattian määrittelystä riippuen pankkien pääomavaatimukset saattavat kasvaa. Tämä taas voi tietää hankaluuksia tavallisten kuluttajien ja yritysten lainansaantiin.

Finanssialaa pankkien pääomavaatimusten mahdollinen kasvattaminen ihmetyttää.

– Meilläkin pankkisektori on todella hyvin pärjännyt läpi koronakriisin ja pystynyt eri tavoin auttamaan asiakkaitaan, Mattila sanoo.

Pääomavaatimusten mahdollisen kasvun tarkkaa vaikutusta esimerkiksi asuntolainojen saantiin tai ehtoihin ei Mattilan mukaan tässä vaiheessa voi vielä ennakoida. Lainojen saantiin vaikuttaa viime kädessä pankkien välinen kilpailu.

Pankkien vakavaraisuusvaatimuksia on kiristetty aiemminkin. Kansainvälisen sääntelyn tiukentaminen juontaa juurensa finanssikriisiin, jonka jälkeen pankkisektoria on haluttu vahvistaa uusien kriisien varalta.

Heta Hassinen

STT

Kuvat: