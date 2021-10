Perussuomalaisten kansanedustaja Sebastian Tynkkynen aikoo valittaa hovioikeuteen, kutsuu saamaansa tuomiota käsittämättömäksi – eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tavio: Tuomio ei aiheuta toimenpiteitä

Oulun käräjäoikeus on tuominnut perussuomalaisten kansanedustajan Sebastian Tynkkysen sakkoihin kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Tuomio koskee Tynkkysen kuntavaalikampanjan 2017 aikaan Facebookissa julkaisemia tekstejä, jotka käsittelivät maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden väitettyä käytöstä.

Tynkkynen kertoo STT:lle, että aikoo valittaa tuomiostaan hovioikeuteen. Tynkkysen mukaan useampikin kohta käräjäoikeuden tuomiossa on ongelmallinen. Erityisesti hän kiinnittää huomiota kohtaan, jossa oikeus toteaa olevan olennaisen tärkeää, että poliitikot välttävät julkisissa puheissaan ilmaisuja, jotka ovat omiaan ruokkimaan suvaitsemattomuutta.

Tynkkysen mukaan tuomiossa käsitellyissä kirjoituksissa on kyse kansalaisten hänelle lähettämistä viesteistä ja kadulla hänelle kerrotuista asioista.

– Mielestäni tämä käräjäoikeuden ratkaisu on suoraan sanottuna käsittämätön. Tämä on pakko testauttaa myös hovioikeudessa. Voiko olla näin, että oikeus ei pelkästään ratkaise mikä on laitonta, mutta antaa ikään kuin yleisluontoisen kehotuksen, että poliitikkojen ei yleisesti pitäisi puhua vaikeistakin asioista, jotka herättävät suvaitsemattomuutta, Tynkkynen sanoo.

– Tuomarin sanat tuntuvat todella oudolta oikeusvaltiossa, että tuomari lähtee ohjailemaan poliitikkoja, että mistä asioista ikään kuin pitäisi puhua ja millä tavalla.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio sanoo, että Tynkkysen tuomio ei aiheuta eduskuntaryhmässä toimenpiteitä. Tuomio oli Tavion mukaan ”sinänsä jo odotettavissa”.

Tavion mukaan rajanveto kiihottaminen kansanryhmää vastaan -pykälän kohdalla näyttää olevan vaikeaa.

– Perussuomalaiset ei tietenkään kannusta ketään ikään kuin hankkimaan itselleen sakkotuomiota, mutta Tynkkysen tapauksessa näyttää olevan kyse vähän tällaisesta rajanvedosta, Tavio sanoo.

”Omiaan herättämään suvaitsemattomuutta”

Käräjäoikeuden tuomiossa todetaan, että Tynkkysen kirjoituksissa julkaisemat väitteet ja mielipiteet olivat turvapaikanhakijoita ja maahanmuuttajia solvaavia ja panettelevia. Käräjäoikeuden mukaan Tynkkysen täytyi tämä ymmärtää.

Eräässä Tynkkysen julkaisemassa tekstissä esimerkiksi väitettiin, että turvapaikanhakijat ahdistelevat Suomessa naisia sekä nuoria poikia. Toisessa julkaisussa Tynkkynen kirjoitti muun muassa, että ”meidän pitää sanoa tytöille kouluissa, että ei saa katsoa silmiin tai pukeutua minihameeseen, koska se on toisessa kulttuurissa lupa raiskata”.

Käräjäoikeus toteaa tuomiossaan, että kirjoitusten sävy on voimakkaan yleistävä ja sisältö yksipuolista.

– Ahdistelu, häirintä ja seksuaalirikokset on Tynkkysen julkaisemissa kirjoituksissa yhdistetty suoraan maahanmuuttajiin ja turvapaikanhakijoihin. Näin ollen kirjoitukset ovat kohdistuneet yleisesti kaikkiin maahanmuuttajiin ja turvapaikanhakijoihin ja ovat siten vahvasti yleistäviä ja ryhmiä leimaavia. Sellaisina ne ovat syytteen mukaisesti omiaan herättämään suvaitsemattomuutta, halveksuntaa ja jopa vihaa mainittuja ihmisryhmiä kohtaan, oikeus toteaa.

Tavio: Tynkkysen kirjoitusten tulisi olla hyväksyttyjä

Tynkkynen sanoi oikeudessa, että kirjoitusten tarkoituksena oli vastustaa vallitsevaa maahanmuuttopolitiikkaa ja vaikuttaa siihen. Käräjäoikeus katsoi, että se olisi ollut mahdollista ilman ihmisryhmien panettelua ja solvaamista.

Oikeus toteaa tuomiossaan myös, että poliittisilla puolueilla on oikeus julkisuudessa esittää käsityksiään maahanmuuttoon liittyvistä ongelmista huolimatta siitä, että ne saattavat loukata, järkyttää tai huolestuttaa joitakin.

– Sananvapautta on kuitenkin käytettävä velvollisuuksien ja vastuiden mukaisesti. Rasistisen syrjinnän puoltamista tulee välttää ja uskonnollisten mielipiteiden esittämisen yhteydessä on velvollisuus välttää niin pitkälle kuin mahdollista ilmaisuja, jotka saattavat perusteettomasti loukata toisia ja jotka siten eivät edistä julkista keskustelua, tuomiossa kirjoitetaan.

Tavion mielestä tekstien, joista Tynkkynen nyt tuomittiin, tulisi olla hyväksyttyjä.

– Tämä on oppositiopoliitikon näkökulmasta sellaista sananvapauden rajoittamista, joka myös ruokkii itsesensuuria. Ihmiset eivät enää uskalla puhua niin vapaasti, koska pelkäävät saavansa syytteen, Tavio sanoo.

Tavion mukaan puolue on esittänyt kiihottaminen kansanryhmää vastaan -pykälän muutosta, koska tällä hetkellä se rajoittaa sananvapautta ”liian abstraktilla tasolla”.

Oikeus määräsi Tynkkyselle 70 päiväsakkoa, mistä kertyy hänen tuloillaan maksettavaa 4 410 euroa. Lisäksi käräjäoikeus määräsi Tynkkysen poistamaan kyseiset Facebook-kirjoitukset yleisön saatavilta.

Tynkkynen on perussuomalaisten kolmas varapuheenjohtaja. Hänet on aiemmin tuomittu kahdesti kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.

Johanna Latvala

STT

Kuvat: