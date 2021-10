Perustuslakivaliokunta vaatii muutosta hallituksen esitykseen koronapassista – alle 16-vuotiaiden mahdollisuudet osallistua toimintaan turvattava ehdotettua paremmin

Eduskunnan perustuslakivaliokunta vaatii muutosta hallituksen lakiesitykseen, joka koskee tartuntatautilain muuttamista. Hallituksen esitykseen sisältyy mahdollisuus edellyttää esimerkiksi yleisötilaisuuksiin osallistuvilta tai sisäliikuntatiloihin saapuvilta ihmisiltä niin sanotun koronapassin esittämistä.

Perustuslakivaliokunnan mukaan koronapassia koskevaa sääntelyä on muutettava siten, että alle 16-vuotiaiden mahdollisuudet osallistua toimintaan turvataan ehdotettua paremmin.

Hallituksen esityksen mukaan koronapassia voitaisiin edellyttää 12-vuotiailta ja sitä vanhemmilta. Perustuslakivaliokunnan mukaan sääntelyä voi muuttaa esimerkiksi nostamalla ikärajan 12 vuodesta 16 vuoteen.

Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä (sd.) kertoo, että ikäraja voi olla myös 12 vuotta, kunhan alle 16-vuotiaiden mahdollisuudet osallistua toimintaan turvataan.

– Valiokunta päätyi ehdottamaan, että yksi ratkaisu olisi, että ikäraja nostettaisiin kuuteentoista, Ojala-Niemelä sanoo STT:lle.

Ojala-Niemelän mukaan hallituksen esitykseen liittyi käytännön vaikeuksia. Hän nostaa esiin, että lakiesityksen mukaan jokainen 12-vuotias kykenisi näyttämään koronapassin Omakanta-verkkopalvelusta.

– Kuitenkin ilmeni, että monella 12-vuotiaalla ei esimerkiksi ole pankkitunnuksia käytössään.

Lakiesityksen mukaan koronarajoitusten kohteena olevat yritykset ja muut toimijat voisivat edellyttää asiakkailtaan koronapassia. Kyse olisi vaihtoehdosta viranomaisten asettamille rajoituksille.

Koronapassia voitaisiin edellyttää muun muassa ravintoloissa ja yökerhoissa sekä yleisötilaisuuksissa, sisäliikuntatiloissa, uimahalleissa, huvipuistoissa, sisäleikkipaikoissa sekä museoissa ja muissa kulttuuritiloissa.

Koronapassina toimisi EU:n digitaalinen koronatodistus, jonka saa Omakannasta. Koronapassi kertoisi saaduista koronarokotuksista, negatiivisesta koronatestituloksesta tai sairastetusta koronataudista.

Alaikäisille taattava mahdollisuus koronatestiin

Perustuslakivaliokunnan mukaan on myös huolehdittava siitä, että koronapassin esittämisvelvollisuuden piiriin jääville alaikäisille taataan mahdollisuus koronatestiin koronapassia varten.

Koronapassi on tarkoitettu tuomaan helpotusta tilanteessa, jossa epidemia ottaisi takapakkia ja alueilla jouduttaisiin ottamaan uudestaan rajoituksia käyttöön tartuntaryppäiden tukahduttamiseksi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoi torstaina, että uusien koronatartuntojen määrä Suomessa on kääntynyt huolestuttavaan kasvuun. Myös tehohoidossa olevien koronapotilaiden määrä on kasvanut.

Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila on sanonut, että Suomessa luovuttiin koronarajoituksista liian aikaisin. Pääministeri Sanna Marin (sd.) puolestaan katsoo, ettei koronarajoituksia ole purettu liian nopeasti.

THL:n johtajan Mika Salmisen mukaan THL on ollut vahvasti sitä mieltä, että iltaelämän tilanteisiin, kuten baareihin ja yökerhoihin liittyy isot riskit. Tämä koskee erityisesti rokottamattomia.

– Kyllä tässä vähän sellainen olo tulee, että vähän turhan aikaisin erityisesti niitä kaikkein suurimman riskin tilanteita on purettu, Salminen sanoi tiedotustilaisuudessa torstaina.

Salmisen mukaan koronapassi olisi yksi keino hallita tätä riskiä.

– Sitä ei vielä ikävä kyllä ole.

Maahantulosäännösten jatkolle vihreää valoa

Perustuslakivaliokunta antoi lausuntonsa tartuntatautilain muuttamisesta torstaina iltapäivällä. Hallituksen esitykseen sisältyy myös ehdotus tartuntatautilain väliaikaisten maahantulosäännösten voimassaolon jatkamisesta vuoden loppuun asti.

Säännöksillä pyritään ehkäisemään koronatartuntojen leviämistä ulkomailta Suomeen. Käytännössä kyse on esimerkiksi siitä, että Suomeen saapuvilta voitaisiin yhä edellyttää todistusta sairastetusta koronataudista, saaduista koronarokotteista tai negatiivisesta koronatestituloksesta.

Perustuslakivaliokunnan mielestä maahantulosääntelyn voimassaolon jatkamiselle on hyväksyttävät perusteet.

Iiro-Matti Nieminen

STT

