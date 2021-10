Pfizerin rokotetta suositellaan hyväksyttäväksi Yhdysvalloissa 5-11-vuotiaille – rokotukset voivat alkaa lähiviikkoina

Yhdysvalloissa lääkeyhtiö Pfizerin koronavirusrokotetta suositellaan hyväksyttäväksi käyttöön myös 5-11-vuotiaille lapsille.

Elintarvike- ja lääkevirasto FDA:n asiantuntijapaneeli päätti tiistaina suositella käyttöluvan antamista. 17 asiantuntijaa äänesti hyväksymisen puolesta, yksi äänesti tyhjää.

Paneeli katsoi, että rokotteen hyödyt ylittävät tiedossa olevat riskit selvästi. Lasten terveyden suojelemisen lisäksi lasten rokottaminen auttaa palaamaan normaaleihin käytäntöihin kouluissa.

Päätöksen myötä nuorten lasten rokottaminen Yhdysvalloissa käynnistynee lähiviikkoina. Yhdysvalloissa on ikäryhmään kuuluvia noin 28 miljoonaa.

Ikäryhmässä on kuollut pandemian aikana Yhdysvalloissa koronavirukseen liittyen noin 100 lasta. Sairaalahoitoa on tarvinnut noin 8 300.

Nuorille lapsille koronavirus ei ole läheskään niin vaarallinen kuin aikuisille, sillä pandemian aikana Yhdysvalloissa on kuollut yhteensä virukseen liittyen yli 750 000 ihmistä.

Pfizer oli ensimmäinen rokotteelleen käyttölupaa 5-11-vuotiaille hakenut lääkeyhtiö Yhdysvalloissa. Pfizerin tekemien testien perusteella sen rokote on 90,7-prosenttisen tehokas oireellisen koronatartunnan estämisessä 5-11-vuotiailla.

Testeihin osallistui 3 000 henkilöä, ja valtaosalla rokotteen sivuvaikutukset olivat lieviä. FDA:n paneelin mukaan testiryhmä oli sen verran pieni, että hyvin harvinaiset sivuvaikutukset eivät välttämättä tulleet ilmi.

FDA:n analyysin mukaan rokote kuitenkin auttaa nykyisessä tartuntatilanteessa estämään sairaalahoidon tarvetta paljon enemmän kuin mitä rokotteen mahdolliset sivuvaikutukset voisivat sairaaloita kuormittaa.

Myös Moderna on hakemassa pian rokotteelleen käyttölupaa samassa ikäryhmässä. Moderna kertoi maanantaina, että sen rokote on saanut testeissä aikaan tehokkaan immuunivasteen 6-11-vuotiailla lapsilla.

STT

