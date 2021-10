Kaskisissa tasoristeyksessä kolaroineen bussin kuljettajaa epäillään myös kahdesta vammantuottamuksesta – kaksi lasta sai turmassa vähäistä vakavampia vammoja

Pohjanmaalla Kaskisissa tasoristeyksessä kolaroineen linja-auton kuskia epäillään törkeän liikenneturvallisuuden vaarantamisen lisäksi kahdesta vammantuottamuksesta, poliisi kertoi keskiviikkona.

Linja-auto ja ratatyökone törmäsivät vartioimattomassa tasoristeyksessä Pyhän Eskilinkadulla viime viikon tiistaina. Turmassa loukkaantui seitsemän linja-auton kyydissä ollutta lasta sekä linja-auton kuljettaja. Lapset olivat matkalla Kristiinankaupunkiin yläkouluun ja lukioon.

Kaksi lapsista joutui turman jälkeen sairaalahoitoon.

– Heidän osaltaan kuskia epäillään kahdesta vammantuottamuksesta, koska he saivat tilanteessa vähäistä vakavampia vammoja, tutkinnanjohtaja John Forslund kertoi.

Forslundilla ei keskiviikkona ollut päivitettyä tietoa loukkaantuneiden tilanteesta.

Ratatyökoneen kuljettajaa ei epäillä mistään

Myös bussikuski joutui turman jälkeen sairaalaan. Tutkinnanjohtaja Forslundin mukaan kuljettajaa on nyt päästy kuulemaan ja hän on kertonut, ettei huomannut ratatyökonetta ennen törmäystä.

Poliisi epäilee, että bussikuski ei pysähtynyt stop-merkin kohdalle ennen tasoristeystä. Poliisin mukaan bussin nopeus kolarihetkellä oli 18 km/h.

Forslund korostaa, että ratatyökoneen kuljettajaa ei ole missään vaiheessa epäilty rikoksesta.

– Julkisuudessa on pyörinyt tieto, että ratatyökoneen vauhti olisi ollut 57 kilometriä tunnissa, kun oikeasti se oli 35 kilometriä tunnissa. Hän on ajanut aivan rajoituksen mukaan, Forslund sanoo.

Myös Onnettomuustutkintakeskus (Otkes) on aloittanut tutkinnan turmasta. Otkesin mukaan linja-auto vaurioitui törmäyksessä korjauskelvottomaksi. Ratatyökone suistui törmäyksen jälkeen kiskoilta ja vaurioitui. Lisäksi rataa vaurioitui noin 30 metrin matkalta.

Maria Rosvall

STT

