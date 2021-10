Poliisi selvittää, onko susi hyökännyt koiranulkoiluttajan kimppuun Kauhajoella – tarkoituksena on kysyä asiantuntijan lausuntoa puremajäljestä

Poliisi selvittää, onko susi mahdollisesti hyökännyt koiranulkoiluttajan kimppuun Kauhajoella Etelä-Pohjanmaalla lauantai-iltana.

Pohjanmaan poliisin tietojen mukaan tapaus on sattunut Kauhajoen Muurahaisessa Nevalantien ja Pistotien risteyksessä.

Mies oli lähtenyt ulkoiluttamaan koiraansa lauantai-iltana puoli yhdeksän aikaan tavanomaiseen tapaansa. Kävelylenkin aikana koira oli alkanut murisemaan ja tempaissut itsensä irti taluttimesta. Silloin koiraa ulkoiluttanut mies oli havainnut edessään eläimen hahmon. Eläin oli hyökännyt kohti miestä, joka oli kuitenkin saanut kätensä vartalonsa eteen, poliisin tiedotteessa kerrotaan.

Mies pääsi tapahtumapaikalta kotiinsa omin avuin. Poliisin mukaan miehen vammat ovat lieviä, kun otetaan huomioon, että kyseessä on mahdollisesti suurpedon hyökkäys.

Poliisi tutki tapahtumapaikkaa seuraavana aamuna

Poliisi sai tiedon eläimen hyökkäyksestä ihmisen kimppuun vasta sunnuntaina aamupäivällä. Rikoskomisario Jari-Matti Marttala Pohjanmaan poliisista kertoo, että poliisi bongasi hyökkäystä koskevan päivityksen sosiaalisesta mediasta.

– Sen jälkeen lähdettiin selvittämään sitä, Marttala kertoo STT:lle.

Poliisi kertoo tehneensä tapahtumapaikalla tutkintaa yhdessä suurriistavirka-avun suurpetohenkilöiden kanssa.

Tutkintaa hankaloitti koko lauantain ja sunnuntain välisen yön jatkunut tihkusade, eikä tutkinnassa löydetty suden jälkiä. Sunnuntaiaamuna tapahtuma-alueella oli myös runsaasti liikehdintää viikonloppuna käynnistyneen hirvenmetsästyksen vuoksi.

Tarkoituksena analysoida puremajälkeä

Marttalan mukaan sen selvittely jatkuu, oliko kyseessä susi.

Tällä hetkellä tarkoituksena on kysyä asiantuntijan lausuntoa puremajäljestä.

– Katsotaan, saadaanko jotain laboratoriotulosta, josta pystyttäisiin varmistamaan, onko kyseessä susi tai jokin muu eläin, Marttala sanoo.

Marttalan arvion mukaan asian selvittämisessä tätä kautta voi kestää vielä tovi.

Poliisi ja suurriistavirka-apu jatkavat asian selvittämistä.

Susitutkijan mukaan suden hyökkäys olisi todella poikkeuksellinen

Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkimusprofessorin Ilpo Kojolan mukaan mahdollisen suden käytöksensyitä on mahdotonta spekuloida tässä vaiheessa, kun ei ole tarkkaa tietoa siitä, onko kyseessä luonnonvaraisen villisuden hyökkäys.

– Aivan olennaista on se, että saadaan varmistettua, mistä on kysymys.

Luonnonvaraisen suden hyökkäys ihmisen kimppuun olisi Kojolan mukaan todella poikkeuksellista.

– Ei ole tällaisia tapauksia tullut vastaan.

Tutkimusprofessori Kojolan mukaan suden kanta on runsastunut voimakkaasti Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla muun Länsi-Suomen tavoin.

Kojolan mukaan läntisen Suomen kannanhoitoalueella, joka kattaa läntisen Suomen poronhoitoalueen eteläpuolella, on nykyisin enemmän susia kuin Itä-Suomessa.

Suomen susikanta on voimistunut Kojolan mukaan neljän vuoden ajan.

Emmi Tilvis

STT

