Poliisihallitus kielsi Eurosportia markkinoimasta rahapelejä Manner-Suomeen – tehosteeksi lätkäistiin 800 000 euron uhkasakko

Poliisihallitus (Poha) on kieltänyt Eurosport SAS -yhtiötä markkinoimasta rahapelejä Manner-Suomeen Eurosport 1 -televisiokanavalla.

Pohan mukaan Eurosportin Suomessa esitetyllä Eurosport 1 -televisiokanavalla on havaittu rahapelien markkinointia säännöllisesti, runsaasti ja jo useamman vuoden ajan. Rahapelejä on markkinoitu mainoskatkoilla.

Poha kertoo Eurosportin jatkaneen viranomaisen lainvastaiseksi katsomaa markkinointia useista lopettamiskehotuksista huolimatta.

Poliisihallituksen syyskuun puolivälissä antama kielto on voimassa kolme kuukautta, ja se astuu voimaan 30 päivän kuluttua tiedoksisaannista. Pohan mukaan Eurosport on saanut tiedon kiellosta syyskuun lopulla. Kiellon tehosteeksi Eurosportille on asetettu 800 000 euron uhkasakko.

Eurosport voi kuitenkin hakea kieltopäätökseen muutosta Helsingin hallinto-oikeudelta.

Toimia kohdistettu muihinkin tv-yhtiöihin

Poha katsoo, että rahapelimainonta Eurosport 1:llä on suunnattu Manner-Suomeen. Rahapelimainokset on esimerkiksi toteutettu pääasiassa suomeksi, ja ne on esitetty Suomeen suunnattujen televisiolähetysten mainostauoilla.

– Rahapelimainonnassa on myös hyödynnetty julkisuuden henkilöä, jonka tunnettuus rajoittuu kansallisesti Suomeen sekä viitattu vastuullisen pelaamisen osalta Peluuriin, jonka toiminnassa ehkäistään rahapelihaittoja Suomessa, Pohan tiedotteessa kerrotaan.

Ennen markkinointikieltoa Poliisihallituksen kerrotaan antaneen yhtiölle lausunnon rahapelimarkkinoinnista ja huomauttaneen, että Manner-Suomessa Veikkaus Oy:llä on yksinoikeus rahapelien markkinointiin. Pohan mukaan Eurosport ei ole antanut maaliskuiseen lausuntoon vastausta.

Poliisihallitus on kohdistanut toimenpiteitä myös kahteen muuhun kansainväliseen tv-yhtiöön.

– Toinen yhtiöistä on lopettanut Suomeen kohdistuvan rahapelien markkinoinnin. Toista yhtiötä kohtaan valvontatoimenpiteet ovat yhä kesken, tiedotteessa kerrotaan.

