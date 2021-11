Porvoon sosiaali- ja terveysjohtaja kiistää palkkakartellin – myönsi aiemmin HBL:lle Itä-Uudenmaan kuntien ”keskustelleen” siitä, ettei palkoilla kilpailla työvoimasta

Ammattijärjestö Talentia epäilee, että Itä-Uudenmaan kuntien keskinäisissä sopimuksissa sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden palkoista voisi olla kyseessä palkkakartelli.

Talentian mukaan sopimisen taustalla on työntekijöiden siirtyminen lähitulevaisuudessa hyvinvointialueiden palvelukseen kuntien sijasta. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia perustaa tietonsa Hufvudstadsbladetin sunnuntaiseen uutiseen.

Hufvudstadsbladet uutisoi, että Itä-Uudenmaan kunnissa on sovittu sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden palkkojen pitämisestä yhtäläisinä eikä palkoilla kilpailla kuntien välillä hyvinvointialueuudistuksen alla. Kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa oleva sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen henkilöstö siirtyy hyvinvointialueiden palvelukseen vuonna 2023.

Lehti sai tiedon Porvoon sosiaali- ja terveysjohtajalta.

– Olemme keskustelleet palkoista ja siitä, kuinka voimme pitää ne samalla tasolla niin, että palkka ei olisi syy vaihtaa työpaikkaa, sanoi Porvoon sosiaali- ja terveysjohtaja Ann-Sofie Silvennoinen HBL:n mukaan.

STT:lle Silvennoinen sanoo, että Itä-Uudenmaan kuntien välisissä sopimuksissa ei ole kyse palkkakartellista. Hän kertoi, että Itä-Uudenmaan sote-johtajat ovat keskustelleet yleisellä tasolla hyvinvointialueen valmistelusta ja henkilöstöasioista, mutta hän ei vastannut suoraan kysymykseen siitä, mitä palkkakilpailusta kuntien välillä on puhuttu. Silvennoisen mukaan HBL:n jutussa on kyse väärinkäsityksestä. Hän ei ehtinyt sunnuntaina iltapäivällä kommentoida asiaa tämän enempää.

HBL:n toimittaja kertoo STT:lle, että Silvennoinen on lukenut sitaattinsa etukäteen ja haastattelu on toimittajalla nauhalla.

Ohjeistus kehottaa kuntia siihen, ettei palkkatasojen vaihtelu suurene

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen valmistelutoimielimen erityisasiantuntija Irja Suhonen kertoo STT:lle, että Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat (KT) on ohjeistanut valtakunnallisesti, että kuntien on myötävaikutettava siihen, ettei palkkatasojen vaihtelu hyvinvointialueen sisällä suurene entisestään uudistuksen alla.

Valtakunnallisen ohjeistuksen mukaan henkilöstöään hyvinvointialueille luovuttavissa kunnissa on myös pidättäydyttävä tekemästä tasakorotuksenomaisia harkinnanvaraisia palkankorotuksia, jotka voivat nostaa kustannuksia hyvinvointialueilla. STT ei tavoittanut KT:tä kommentoimaan ohjeistusta sunnuntaina.

Talentian mukaan ohjeistus herättää kysymyksiä ja on harmaalla alueella.

– Ohjeistuksessa todetaan, että työnantajan tulisi pidättäytyä harkinnanvaraisista korotuksista. Tämä on näkemyksemme mukaan vaikuttamista palkkatasoon siten, että osaa työehtosopimuksen määräyksistä ohjeistetaan olemaan käyttämättä, sanoo Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio STT:lle.

Talentian mukaan työehtosopimus määrittelee harkinnanvaraisten lisien myöntämistä eikä myöntäminen ole yksipuolisesti työnantajan harkinnan varassa.

Talentia valmis viemään asian eteenpäin

Talentian mukaan sen epäilemä mahdollinen kartelli rikkoo palkkausjärjestelmää, sillä palkat tulisi määrittää työn vaativuuden perusteella eikä kuntien keskinäisissä sopimuksissa.

Talentia katsoo, että mahdollinen palkkakartelli rajaa työvoiman vapaata liikkuvuutta. Jos palkkojen kilpailukielto varmistuu, Talentia kertoo vievänsä asian eteenpäin ja tutkituttavansa sen lainmukaisuuden.

– On erilaisia mahdollisuuksia viedä asiaa eteenpäin. Yksi on työtuomioistuin, mitä kautta sitten voidaan lähestyä. Mutta me ei vielä voitu sitä tarkemmin määritellä koska tämä vaatii tietysti tarkat selvitykset. Selvitämme nyt perin juurin, mistä kaikesta on kyse, Karsio sanoo.

Henrietta Nyberg

STT

