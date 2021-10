Postin oikaistu liiketulos heikkeni – pakettien volyymin kasvu ja kirjeiden määrä lasku jatkuvat

Postin oikaistu liiketulos heikkeni heinä-syyskuussa. Oikaistu liiketulos laski 14 miljoonaan euroon, kun se viime vuonna vastaavalla ajanjaksolla oli lähes 17 miljoonaa.

Liikevaihto kasvoi 1,9 prosenttia 388,5 miljoonaan euroon.

Toimitusjohtaja Turkka Kuusiston mukaan kannattavuus kuitenkin heikkeni toimintaympäristössä tapahtuneiden muutosten, kuten työvoiman saatavuushaasteiden ja EU:n ulkopuolelta tulevien lähetysten volyymia laskeneen alv-uudistuksen takia.

Postin toimittamien pakettien määrä Suomessa ja Baltian maissa kasvoi ajanjaksolla edellisvuodesta 13 prosenttia 17 miljoonaan.

Osoitteellisten kirjeiden määrä Suomessa sen sijaan jatkoi laskuaan. Kirjeiden määrä laski heinä-syyskuussa kahdeksalla prosentilla 85 miljoonaan. Vuotta aiemmin määrä oli 93 miljoonaa.

Satoja avoimia työpaikkoja

Toimitusjohtajan mukaan uusien työntekijöiden tarve on Postissa jatkuvaa ja avoimia työpaikkoja on tällä hetkellä satoja. Työvoimapulan taustalla on paketti- ja logistiikkaliiketoimintojen kasvu.

– Tällä hetkellä kasvuliiketoiminnoissamme on runsaasti avoimia työpaikkoja, mutta työn määrä Postipalveluissa vähenee, Kuusisto kertoo tiedotteessa.

Pakettien määrää lisännyt verkkokaupan kasvu ei Kuusiston mukaan osoita hidastumisen merkkejä.

Viime kesänä toteutetussa Postin verkkokauppatutkimuksessa lähes 70 prosenttia vastanneista verkko-ostajista Suomessa aikoi jatkaa verkko-ostosten tekemistä nykyisellä tasolla. Noin joka kuudes harkitsi verkko-ostosten lisäämistä selvästi.

Loppuvuoden pakettiliikenteestä odotetaan Kuusiston mukaan ennätyksellistä.

Postin näkymät koko vuodelle 2021 pysyvät ennallaan. Liikevaihdon odotetaan nousevan edellisestä vuodesta, mahdollisia uusia yritysostoja ja myyntejä huomioimatta.

Konsernin oikaistun käyttökatteen odotetaan pysyvän edellisen vuoden tasolla.

Maiju Ylipiessa

STT

