Koronatoimet eivät ole heikentäneet Suomen ja Viron suhteita, maiden presidentit vakuuttivat – yhteinen rajanaapuri Venäjä nousi esille tapaamisessa

Turvallisuuskysymykset, koronatilanne ja yhteinen rajanaapuri Venäjä nousivat esille, kun presidentti Sauli Niinistö tapasi tuoreen virolaisen virkaveljensä Alar Karisin.

Koronatoimet eivät ole vahingoittaneet maiden välisiä suhteita, presidentit vakuuttelivat tapaamisen jälkeen pidetyssä tiedotustilaisuudessa. Koronatoimet ovat olleet julkisuudessa esillä esimerkiksi kesäkuussa, jolloin Viron pääministeri Kaja Kallas vetosi pääministeri Sanna Mariniin avoimella kirjeellä Helsingin Sanomissa, jotta Suomi hellittäisi asettamiaan matkustusrajoituksia.

– Kamppailemme koronaa vastaan, emme toisiamme tai naapureitamme vastaan, Niinistö sanoi.

Tehtävässään runsaat kaksi viikkoa sitten aloittanut Karis kuvaili tapaamista lämpimäksi ja rakentavaksi. Hän kävi läpi maiden välistä yhteistyötä eri aloilla ja toivoi sen syventymistä. Karis nosti esille esimerkiksi digitaalisen yhteistyön ja energiayhteistyön.

– Olemme liian pieniä, jotta voisimme jäädä yksin. Meidän pitää pitää yhtä, Karis sanoi.

Karisin mukaan suunnitelmia rajojen sulkemisesta koronan vuoksi ei tällä hetkellä ole olemassa. Hän kuitenkin huomautti, että tilanne voi muuttua ja toivoi ihmisten rokottautuvan koronavirusta vastaan. Karis arvioi, että rokotekattavuuden nousu pitäisi huolta siitä, että rajoja ei suljettaisi.

Koronaepidemia alkoi alkusyksyllä jälleen pahentua Suomessa, mutta Virossa ja muissa Baltian maissa viruksen levinneisyys on ollut vielä merkittävästi suurempi.

– Naapurimaan presidenttinä olen seurannut ilolla sitä, kuinka onnistuneesti Suomi on kamppaillut koronavirusta vastaan meidän maahamme verrattuna, ja kuinka hyvin olette onnistuneet väestönne rokottamisessa. Toivon todella, että voimme sanoa samaa Virosta pian, Karis kommentoi.

Karis: Viro olisi iloinen, jos Suomesta tulisi Naton jäsen

Niinistön ja Karisin tapaaminen oli alun perin tarkoitus toteuttaa jo toissa viikolla, mutta tapaaminen siirtyi Niinistön altistuttua koronavirukselle. Hänellä ei kuitenkaan myöhemmin todettu koronatartuntaa.

Keskusteluaiheina odotetussa tapaamisessa olivat myös turvallisuuskysymykset sekä maiden yhteinen rajanaapuri Venäjä.

– Euroopan turvallisuustilanteesta puhuttiin, ja koska meillä on molemmilla Venäjä rajanaapurina, myös Venäjän asemasta puhuttiin paljonkin, varsinkin koska olen itse vierailemassa Moskovassa perjantaina, Niinistö sanoi.

Karis vieraili Suomessa pian Naton pääsihteeri Jens Stoltenbergin jälkeen. Viron presidentiltä kysyttiin tiedotustilaisuudessa nykyisten Nato-maiden mahdollisesta hyväksynnästä, jos Suomi päättäisi hakea sotilasliiton jäsenyyttä.

Karis sanoi, ettei hän voi puhua kaikkien Nato-maiden puolesta ja korosti, että keskustelu mahdollisesta jäsenyydestä on käytävä Suomessa, ei Virossa.

– Tietysti omasta puolestamme olisimme iloisia, jos Suomesta tulisi jäsen jossain vaiheessa tulevaisuutta, Karis sanoi.

Niinistö tapaa perjantain vierailullaan Venäjän presidentti Vladimir Putinin. Presidentin kanslia on kertonut ennakkoon, että tapaamisessa ovat keskustelunaiheina maiden kahdenvälisten suhteiden lisäksi alueelliset ja kansainväliset kysymykset.

Niinistö ennakoi tiistaina, että myös ilmastonmuutoksen vaikutus arktiselle alueelle tulee nousemaan esille Moskovan-vierailulla.

Ilkka Hemmilä, Lassi Lapintie

STT

