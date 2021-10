Puhemiesneuvosto poisti maskisuosituksen eduskunnan täysistunnosta

Puhemiesneuvosto on poistanut eduskunnan täysistuntoa koskevan maskisuosituksen tänään. Tästä lähtien on kansanedustajan omassa harkinnassa, haluaako hän käyttää edelleen maskia. Asiasta kertoi eduskunnan ensimmäinen varapuhemies Juho Eerola (ps.) täysistunnon aluksi.

Valtaosa edustajista oli ilman maskia, kun eduskunta aloitti lähetekeskustelun arpajaislain muuttamiseksi.

Täysistuntosalissa otettiin tänään käyttöön myös kaikkien kansanedustajien normaalit permantopaikat. Koronaepidemian aikana aiemmin täysistunnossa on voinut olla samanaikaisesti läsnä vain 74 edustajaa.

Lisäksi eduskunnan valiokunnat voivat jälleen kokoontua nimetyissä kokoushuoneissaan. Epidemian aikana kokoustiloissa on ollut käytössä poikkeusjärjestelyjä.

Normaalijärjestelyihin palaaminen perustuu riittävään rokotekattavuuteen. Eilisen tiedon mukaan 85,5 prosenttia kansanedustajista oli saanut kaksi rokotetta, viestitti eduskunnan hallintojohtaja Pertti Rauhio.

STT

Kuvat: