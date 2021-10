Puolan korkein oikeus linjasi, että osa EU:n lainsäädännöstä on maan perustuslain vastaisia

Puolan korkein oikeus on linjannut, että osa EU:n perussopimusten artikloista on maan perustuslain vastaisia.

Kyseessä on uusin kiista Puolan ja EU:n välillä. Päätös aiheutti kovan reaktion EU:ssa, jossa unionin oikeuskomissaari Didier Reynders totesi, että unioni tulee käyttämään kaikkia keinoja vaaliakseen EU-lainsäädännön noudattamista. Hän huomautti, että EU-lainsäädännön ensisijaisuus on koko unionin ydin.

Jo ennen linjausta EU:n talouskomissaari Paolo Gentiloni varoitti, että Puolan päätöksellä kieltäytyä noudattamasta EU:n säännöksiä voi olla vaikutuksia EU:n Puolalle maksamiin elvytysrahoihin, jotka on tarkoitettu koronapandemiasta selviämiseen.

Euroopan komissio on pyytänyt EU:n tuomioistuinta (ECJ) jo aiemmin asettamaan Puolalle päivittäisen sakon siihen asti, kunnes maa peruuttaa EU:n arvostelemat muutokset oikeusjärjestelmäänsä.

Pelkona oikeuslaitoksen heikentäminen

EU ja Puola ovat kiistelleet erityisesti valtapuolue PiSin säätämistä laeista, jotka uhkaavat unionin mukaan oikeuslaitoksen itsenäisyyttä.

EU:n tuomioistuin linjasi aiemmin kesällä, että Puolan tuomareita koskevat kurinpitotoimet eivät sovi yhteen EU:n perussopimusten kanssa. Puola on perustanut tuomareiden toimintaa valvovan kurinpitoelimen, jonka jäsenet on valittu poliittisin perustein.

Myös puolalaisia tuomareita on marssinut viime vuosina oikeuslaitoksen heikentämistä vastaan.

Puolan hallinnon mukaan muutoksissa on kyse ”korruption kitkemisestä” oikeuslaitoksesta.

Valtapuolueen johtaja kiistänyt, että Puola olisi lähdössä EU:sta

Puolan korkeimman oikeuden edustalle oli kokoontunut torstai-iltana pieni joukko mielenosoittajia, jotka kutsuivat Puolan korkeimman oikeuden jäseniä pettureiksi.

– Tämä on skandaali. He ovat viemässä meitä ulos EU:sta, sanoi protestissa mukana ollut eläkeläinen Anna Labus kyyneleitä silmissään.

Valtapuolue PiSin johtaja Jaroslaw Kaczynski on kiistänyt, että Puola olisi jättämässä unionin. Sen sijaan parlamentin varapuhemies Ryszard Terlecki on todennut, että Puolan pitäisi tehdä ”radikaaleja ratkaisuja” unionin ja maan välisessä kiistassa.

– Britit näyttivät että ”Brysselin byrokraattien diktatuuri” ei sovi heille, hän sanoi.

Puola liittyi EU:n jäseneksi vuonna 2004. EU-jäsenyydellä on Puolassa korkea kannatus kansan keskuudessa. Maa on hyötynyt paljon muun muassa EU:n sille maksamista tukirahoista.

