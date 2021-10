KORJAUS Qatarissa käydään historian ensimmäiset parlamenttivaalit vuosikausien odotuksen jälkeen

Qatarissa järjestetään tänään maan ensimmäiset parlamenttivaalit. Maan parlamenttiin, 45-paikkaiseen neuvoa-antavaan neuvostoon, valitaan suoralla vaalilla 30 edustajaa, minkä lisäksi Qatarin emiiri Tamim bin Hamad al-Thani nimittää 15 edustajaa.

Vaaleja on maassa odotettu kauan, sillä ne oli määrä järjestää ensimmäisen kerran vuonna 2013. Tämän jälkeen vaaleja on lykätty useaan kertaan.

Arabian niemimaalla sijaitsevan Qatarin parlamenttiin pyrkii yli 280 ehdokasta. Heistä noin kymmenesosa on naisia. Tästä syystä myös emiirin nimeämiin edustajiin kohdistuu vaaleissa mielenkiintoa: al-Thanin odotetaan tasapainottavan neuvoa-antavan neuvoston sukupuolijakaumaa, jos naisten osuus jää suorassa vaalissa vaatimattomaksi.

Jokainen ehdokas pyrkii parlamenttiin itsenäisenä ehdokkaana, sillä Qatarissa poliittiset puolueet ovat kiellettyjä.

Äänioikeus vain harvoilla

Vaaleissa äänioikeus on kaikilla 18 vuotta täyttäneillä maan kansalaisilla. Äänioikeutettujen ei kuitenkaan voida katsoa edustavan kattavasti Qatarin väestöä, sillä lähes 90 prosentilla Qatarissa asuvista ei ole maan kansalaisuutta. Maan väestöstä suurin osa on ulkomaisia työntekijöitä.

Bruttokansantuotteella henkeä kohden mitattuna öljyvarannoillaan rikastunut Qatar on yksi maailman rikkaimmista valtioista. Valtio jakaa vaurautta kansalaisille erinäisinä avustuksina, minkä vuoksi kansalaisuuden saaminen maassa on kiven alla. Kansalaisuus periytyy ainoastaan isältä, mikä tarkoittaa, että ulkomaalaisen miehen ja qatarilaisen naisen jälkipolvi ei saa automaattisesti kansalaisuutta.

Vaalien alla etenkin naisehdokkaat ovatkin nostaneet keskusteluun Qatarin jäykän kansalaisuusjärjestelmän sekä naisia koskevat holhoussäännöt, joiden mukaan naisilla täytyy olla miehen lupa hoitaa arkisiakin askareita.

——-

Jutussa lähteinä uutistoimisto AFP, Freedom House ja CIA World Factbook.

Korjattu aiempaa uutista 3.10. klo 16.20: Qatarin emiirin nimi on Tamim bin Hamad al-Thani, ei al-Than.

https://freedomhouse.org/country/qatar/freedom-world/2021

https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/qatar/

Mika-Matti Taskinen

STT

Kuvat: