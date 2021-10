Ranskan Macronin lehtihaastattelusta tulistunut Algeria veti suurlähettiläänsä Pariisista

Ranskan presidentti Emmanuel Macronin lehtihaastattelussa antamat kriittiset kommentit ovat suututtaneet Ranskan entisen siirtomaan Algerian, joka kutsui suurlähettiläänsä Pariisista kotiin konsultaatioita varten.

Algeria syyttää Ranskaa puuttumisesta sen sisäisiin asioihin. Le Monde -lehden haastattelussa Macron oli kuvaillut Algerian hallintoa poliittis-sotilaalliseksi järjestelmäksi.

Macronin mukaan Algeria on myös kirjoittanut virallista historiankirjoitustaan uusiksi tavalla, joka ei perustu todellisuuteen vaan Ranskan vastaiseen vihaan. Presidentti kuitenkin tähdensi, että hänen kritiikkinsä kohdistui Algerian johtavaan eliittiin, ei tavallisiin algerialaisiin.

Algeria kutsui lähettiläänsä kotiin Ranskasta jo toista kertaa lyhyen ajan sisällä. Viime vuonna lähettiläs vedettiin takaisin sen jälkeen, kun ranskalaismediassa lähetettiin dokumentti Algerian demokratiamielisestä Hirak-kansanliikkeestä.

Kansanliike ajoi Algeriaa noin 20 vuotta hallinneen presidentti Abdelaziz Bouteflikan vallasta vuonna 2019. Bouteflika kuoli viime kuussa.

Macron arvioi lehtihaastattelussa, että Bouteflikan seuraajan Abdelmajid Tebbounen asema oli vaikea, sillä Hirak-kansanliike on heikentänyt Algerian poliittista järjestelmää.

Lisäksi Algerian hallitus on Ranskan armeijan mukaan kieltänyt Ranskan sotilaskoneiden pääsyn ilmatilaansa. Ranskan sotakoneet käyttävät Algerian ilmatilaa säännöllisesti päästäkseen Länsi-Afrikkaan Sahelin alueelle, jossa ranskalaissotilaat osallistuvat taisteluihin jihadisteja vastaan.

Maiden välisiä suhteita on kiristänyt viime aikoina myös Ranskan tällä viikolla julkistama päätös vähentää tuntuvasti algerialaisille, marokkolaisille ja tunisialaisille myönnettävien viisumeiden määrää.

Ranskan mukaan päätös oli tarpeen, koska kyseiset maat eivät olleet päästäneet laittomasti Ranskaan siirtolaisina lähteneitä ja sittemmin karkotettuja kansalaisiaan palaamaan.

