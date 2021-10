Ravitsemisliikkeiden rajoitukset voimassa ainakin marraskuun puoliväliin saakka – koronapassilla vapautus

Valtioneuvosto on päättänyt jatkaa ravitsemisliikkeiden toimintaa rajoittavan asetuksen voimassaoloa 15. marraskuuta saakka. Voimassa olevat aluekohtaiset rajoitukset säilyvät toistaiseksi ennallaan.

Leviämisvaiheen rajoitukset ovat voimassa Varsinais-Suomen, Satakunnan, Päijät-Hämeen, Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Uudenmaan maakunnissa. Näillä alueilla ravitsemisliikkeiden anniskelu on sallittu kello 07–24, ja liikkeet saavat olla avoinna kello 05–01.

Ravintoloissa, joissa alkoholin anniskelu on päätoimiala, käytössä on vain puolet asiakaspaikoista sekä sisä- että ulkotiloissa. Muissa ravintoloissa rajoitukset koskevat sisätiloja, joissa käytössä on 75 prosenttia asiakaspaikoista.

Ravitsemisliikkeen kaikilla asiakkailla tulee sisätiloissa olla oma istumapaikkansa pöydän tai sitä vastaavan tason ääressä.

Vaihtoehtona ravitsemistoiminnan erityisille rajoituksille toimija voi edellyttää asiakkailtaan koronapassin käyttöä.

Koronan kiihtymis- ja perusvaiheen alueilla ei ole käytössä erillisiä rajoituksia asiakasmäärään tai anniskelu- ja aukioloaikoihin. Yleiset hygienia- ja etäisyydenpitovelvoitteet ovat kuitenkin voimassa edelleen kaikilla alueilla.

Asetuksessa säädetyt rajoitukset eivät koske henkilöstöravintoloita eivätkä noutoruuan myymistä asiakkaille. Aukioloaikoja koskevat rajoitukset eivät koske myöskään Suomen ja ulkomaiden välillä kulkevia vesi- tai ilma-aluksia eivätkä polttonesteiden jakeluaseman yhteydessä toimivia ravitsemisliikkeitä.