Rukajärven silmissä kiiltää kolmas olympiamitali

Lumilautailija Enni Rukajärvi on yksi niistä suomalaisurheilijoista, jotka lähtevät Pekingin talviolympialaisiin ”mitaliputkessa”. Hän saavutti slopestylen hopeaa Sotshissa 2014 ja pronssia Pyeongchangissa neljä vuotta myöhemmin.

Rukajärvi, 31, myöntää, että nuoret haastajat ovat puskeneet jo rinnalle ja osa jopa ohi.

– Kyllähän kilpailu joka kerta kiristyy ja kiristyy. Selkeän eron huomasi jo Sotshin ja Pyeongchangin välillä. Nyt mennään entistä lujempaa, ja tulossa on kovia nuoria, Rukajärvi vastasi STT:n kysymykseen keskiviikkona järjestetyssä 100 päivää Pekingiin -tilaisuudessa.

Rukajärvi on edelleen mitaliehdokas ja mainitsi fysiikkaharjoittelun merkityksen korostuneen, kun ikää kertyy. Maailmaa kiertäessä kisakunnon täytyy säilyä ja kolhuja, matkustamista sekä aikaerorasituksia pitää kestää.

– Kesä meni rennoissa merkeissä ja treenailin fysiikkaa. Heinäkuussa kävin jo lumilla viikon verran. Elokuusta lähtien olemme leireilleet parin viikon välein.

Viime viikonloppuna hän aloitti maailmancupin viidennellä sijalla.

– Olen tyytyväinen. Huonomminkin olisi voinut mennä. Ihan en saanut sellaisia laskuja päälle kuin olisin halunnut.

Kuudesta ylöspäin

Rukajärven lisäksi suomalaisista myös maastohiihtäjät Iivo Niskanen ja Krista Pärmäkoski olivat mitaleilla Sotshissa ja Pyeongchangissa. Vuonna 2018 Suomen mitalitalkoisiin osallistui myös naisten jääkiekkojoukkue. Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön johtaja Mika Lehtimäki uskoo Pekingissä laajempaan menestykseen ja suurempaan mitalimäärään.

– Edelliseltä olympiadilta tavoittelimme kymmentä mitalia, mutta saimme kahdeksan. Samalla tavoitteella jatkamme edelleen. Pyeongchangin onnistuminen (6 mitalia) oli meiltä aika hyvä, mutta haluaisimme pikkuisen paremman lähdön olympiadille.

Lehtimäki nosti esiin miesten ja naisten jääkiekkoturnaukset, lumilautailun ja maastohiihdon. Uusiakin mitalisteja odotetaan.

– Esimerkiksi yhdistetty on laji, joka on noussut Pyeongchangin jälkeen. Ilkka (Herola) on noussut erityisesti, mutta myös joukkue, Lehtimäki mainitsi Oberstdorfin MM-hopeamitalistin.

Lumilautailussa menestyspaineet eivät ole vain Rukajärven harteilla.

– Joukkueen tilanne vaikuttaa tosi hyvältä. Rene (Rinnekangas) oli hienosti toinen maailmancupissa ja Kallekin (Järvilehto) finaalissa. Hänenkin temppunsa riittävät palkintosijoille. Naisten puolellakin on mahdollisuus toiseen olympiapaikkaan, Rukajärvi sanoi.

Lehtimäki lupaili olympiavalintoja 20. joulukuuta ja 24. tammikuuta.

Ihmisoikeudet kunniaan

Kiinan kisarinteet eivät ole täysin vieraat Rukajärvelle.

– Olen ollut siellä big airissa, mutta se ei ollut sama hyppyri. Siellä on ollut myös slopestyle-kisa, mutta en ollut mukana.

Rukajärvi on arvostellut Kiinan valintaa kisaisännäksi.

– Minun ja Suomen olympiakomitean mielestä pitäisi lisätä ihmisoikeuskriteerit, kun valitaan kisapaikkoja. Toivottavasti tulevaisuudessa valitaan paremmin.

Vuonna 2026 talviolympiamitaleista kisataan Italiassa. Rukajärvi puntaroi jo Pyeongchangin jälkeen jatkamista Pekingiin, mutta ei malttanut lopettaa.

– Ei sitä koskaan tiedä. Laskemiseen löytyy vielä intoa, Rukajärvi vastasi uteluihin uran jatkumisesta jopa neljänsiin olympialaisiin.

