Runot pois pöytälaatikosta pölyttymästä! – Salon Runokahvila tulee taas

Salon Kulttuuritalo Villissä nautitaan jälleen ensi viikolla runoista, kun Runokahvila kokoaa yhteen joukon runoilijoita.

Tapahtuma on osa Runoviikko-festivaalia, joka järjestetään 5.–14. marraskuuta. Tapahtuma on tällä kertaa vahvasti paikallinen, sillä lavalle astelevat salolaiset Päivikki Franck, Anne Saarinen, Asko Lehtonen ja Martti Halme.

– Lisävahvistusta tulee Turusta, kun Sampo Sihvola ja Olavi Hölttä saapuvat lausumaan runojaan, kertoo Runokahvila-tapahtumaa järjestävä Päivikki Franck Pro Rantakivet ry:stä.

Myös Ikäkeskus Majakan runoryhmä Valopilkku lausuu perjantaina 5. marraskuuta järjestettävässä tapahtumassa runoja.

Salossa järjestetään Runoviikolla myös toinen runotapahtuma. Marjo Ventolan ”Yöni ilman unta” -esitys kuullaan Salon kansalaisopiston teatteriluokassa lauantaina 6. marraskuuta kello 15. Hän lausuu Pauliina Haasjoen, Jouni Teittisen, Miia Toivion ja Aki Salmelan tekstejä. Tilaisuuteen on vapaa pääsy.

Runoviikko-festivaalilla on aikaisempina vuosina ollut aina jokin teema. Tänä vuonna Runoviikko-festivaali kulkee nimellä Runo ja Lava eli varsinaista teemaa ei ole vaan lavalla saa esittää vapaasti omia tekstejä eri tyylein.

Esimerkiksi Asko Lehtonen ja Martti Halme esittävät omia runojaan sävelten avulla. Lehtoselta ilmestyy keväällä uusi runokokoelma, josta kuullaan maistiaisia Runokahvilassa.

– Laululyriikat ovat myös runoutta. Runous on siitä hienoa, että runoja ei voi esittää tai tulkita väärin. Jokainen näkee ja kokee asioita eri tavoin, Franck toteaa.

Anne Saarinen laittaa Runokahvilassa itsensä kunnolla likoon.

– Lähdin liikkeelle tyhjältä pöydältä. Minulla ei ollut yhtään runoja valmiina, kun aloin suunnitella ohjelmaa. Kaikki runot on siis kirjoitettu vain tätä tapahtumaa varten, hän sanoo.

Saarisen runoissa käsitellään muun muassa parhaillaan pinnalla olevia asioita. Osa aiheista löytyy uutisvirrasta.

– Suurin osa runoistani nivoutuu jollain tavalla luontoon ja tietysti ihmismielen liikkeisiin. Runoissani on usein jokin eläin tuomassa sanomaa, Saarinen kertoo.

Päivikki Franckin runoissa käsitellään usein luontosuhdetta, ympäristöasioita sekä lintuja. Runokahvilassa häneltä kuullaan sekä vanhempaa että uudempaa tuotantoa.

Runokahvila on ollut aikaisempina vuosina suosittu tapahtuma, ja järjestäjät toivovat, että yleisö löytäisi tälläkin kertaa paikalle. Viime vuonna Runokahvilaa ei voitu järjestää koronan takia.

– Korona on nytkin otettu huomioon. Pöydät asetellaan tilaan niin, että jää tarvittavat turvavälit, Franck sanoo.

Kulttuuritalo Villi sopii runojen lausuntaan täydellisesti.

– Tila on sopivan intiimi. Suuret lavat eivät välttämättä sovi runolle, Franck ja Saarinen pohtivat.

Ennalta sovittujen esiintyjien jälkeen lava on vapaa kenelle tahansa.

– Avoin lava -osuudessa saa esittää omia tekstejä tai lausua muiden runoja. Avoin lava -tapahtumat ovat parhaillaan erittäin suosittuja ja niitä järjestetään runotapahtumissa ympäri Suomen, Franck sanoo.

– Tiedämme, että ihmisillä on vaikka kuinka paljon omia runoja pöytälaatikoissa pölyttymässä. Tämä on voiva tilaisuus esittää näitä aarteita muille, Saarinen vinkkaa.

Saarinen sanoo runon olevan monelle hyvä ilmaisukanava.

– Omia ajatuksia voi jäsentää runon avulla, hän toteaa.

Runokahvila Kulttuuritalo Villissä (Vähäsillankatu 9, Salo) 5. marraskuuta klo 18. Sisäänpääsy ilmainen, kahvilassa vain käteismaksu.

Runoviikolla esiintyy yli 50 runoilijaa

Perinteikäs Runoviikko-festivaali palaa jälleen yleisön eteen live-tilaisuuksien kanssa. Viime vuonna tapahtuma meni koronan takia suurimmaksi osaksi verkkoon.

Klubeilla esiintyy kaikkiaan yli 50 runoilijaa ja muuta runoesitysten taiteilijaa. Runoviikkoa vietetään 5.–14. marraskuuta, joskin tapahtuma ottaa varaslähdön jo 4. marraskuuta.

Pääosa tapahtumista on Turussa, mutta yhteistyössä toteutettua runo-ohjelmaa on festivaalin aikana Salon lisäksi muun muassa Maskussa. Tänä vuonna ohjelmassa on runoesitysten lisäksi muun muassa keskusteluja, runosirkusta ja runoteknoa. Koko ohjelma löytyy Runoviikon sivuilta.

Mukana tapahtumassa ovat muun muassa Anja Erämaja, Juho Kuusi, Olli Heikkonen, JK Ihalainen, Saila Susiluoto, Jyrki Pellinen, Stina Saari ja Aatos Ketvel.

Latviasta Turkuun saapuvat Inga Gaile, Valts Ernštreits ja Madara Gruntmane, Islannista Kristin Svava ja Elías Knörr, Tanskasta Elizabeth Torres ja Claus Ankersen sekä Virosta Piret Põldver, Kalju Kruusa ja Sveta Grigorjeva.

Runoviikko-festivaalin järjestää turkulainen Runoviikko ry.