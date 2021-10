Ruotsissa alkaa suuri jengioikeudenkäynti – Ruotsin poliisi sanoo estäneensä viisi murhaa päästyään rikollisten viestintään kiinni

Ruotsissa alkaa iso oikeudenkäynti rikollisjengien johtoporrasta vastaan maanantaina. Syytettyinä on Malmössä 15 miestä joita epäillään muun muassa huumekaupasta ja aikeista murhata kilpailevan ryhmän jäseniä.

Ruotsin poliisi ilmoittaa estäneensä viisi murhaa päästyään kiinni rikollisten viestintään. Taustalla on kansainvälinen yhteistyö, jossa viranomaiset onnistuivat murtamaan rikollisten käyttämän Encrochat-viestintäjärjestelmän salauksen.

Syytteiden mukaan jengiläiset ovat katsoneet käyvänsä sotaa huumekaupan hallinnasta.

– Nämä murhat olisi todennäköisesti tehty, jos poliisilla ei olisi ollut pääsyä Encrochat-materiaaliin reaaliajassa, sanoo kansainvälisen ja järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen kansallisen yksikön syyttäjä Michael Hansson uutistoimisto TT:n mukaan.

– Vähintään neljä, viisi murhaa on estetty tällä tavoin, syyttäjä lisää.

Väliaikainen liittouma?

Poliisi aloitti vakavista rikoksista epäillyn tiimin pidätykset viime vuoden kesällä. 15 miehen ryhmä ei kuulu yhteen ja samaan jengiin. 22-38-vuotiaiden epäiltyjen uskotaan yhdistäneen väliaikaisesti voimansa ”taistelussa” 24-vuotiasta miestä ja tämän ympärille kerääntynyttä jengiä vastaan.

– Epäillyt ovat itse sanoneet jossain yhteydessä, että he ovat liittouma, Hansson kertoo.

Miehet ovat lähettäneet toisilleen salatuiksi uskomiaan ​​viestejä esimerkiksi mahdollisista tappajista, siitä, mitä järjestetty murha maksaa sekä käyttökelpoisista pakopaikoista.

Ryhmittymän tavoitteena on ollut ottaa Skånen alueen huumekauppa haltuun, mutta taustalla on Hanssonin mukaan myös koston motiivi. Konfliktiin liittyy TT:n tietojen mukaan ainakin yhdeksän tehtyä murhaa sekä useita murhayrityksiä.

Tapauksen alustavan tutkintamateriaalin koko on peräti lähes 30 000 sivua. Käräjäoikeudessa on varattu jutun käsittelyyn 48 päivää.

Viime vuosina kansainvälinen poliisi on onnistunut hakkeroimaan auki useita salattuja viestintäpalveluja. Pelkästään Ruotsissa Encrochatin aineisto on johtanut yli 200 ihmisen pidätykseen rikoksesta epäiltynä.

