Sähköt katkesivat koko Libanonista polttoainepulan takia

Libanonissa sähköt menivät lauantaina poikki käytännössä koko maasta, kun voimalaitoksista loppui polttoaine. Lähes vuorokauden kestänyt sähkökatko päättyi vasta sen jälkeen, kun armeija toimitti polttoainetta kahteen keskeiseen voimalaitokseen.

Vakavan talouskriisin kourissa olevassa maassa on ollut pulaa polttoöljystä jo kuukausien aikana, ja useimmilla alueilla sähköverkosta on tullut virtaa vain noin tunnin ajan päivässä. Myöskään yksityisiin generaattoreihin ei ole tahtonut riittää polttoainetta.

Energian puute on yksi Libanonin tuoreen hallituksen valtaisista haasteista. Libanoniin saatiin viimein muodostettua hallitus viime kuussa 13 kuukauden poliittisen väännön päätteeksi.

Sähköverkon tilanteen parantamiseksi Libanon on päässyt sopimukseen jordanialaisen sähkön ja egyptiläisen maakaasun tuomisesta maahan. Libanon tuo maahan myös irakilaista öljyä vastineena terveydenhoitopalveluista. Samaan aikaan Libanonissa toimiva shiiajärjestö Hizbollah on alkanut tuoda maahan polttoainetta tukijaltaan Iranilta.

Libanonin vanhanaikainen sähkösektori on tuottanut valtiolle tappiota 40 miljardia dollaria viimeisten 30 vuoden aikana.

STT

Kuvat: