Sairaalassa olevien koronapotilaiden määrä laskenut maanantaista, uusia tartuntoja 739

Sairaalahoidossa olevien koronapotilaiden määrä on vähentynyt maanantaista yhdeksällä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Koronaviruksen vuoksi sairaalahoidossa on nyt yhteensä 206 potilasta, joista 33 on tehohoidossa. Tehohoitopotilaita on yksi vähemmän kuin maanantaina.

Toisen koronavirusrokotteen on saanut 77,5 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä eli noin 3,79 miljoonaa ihmistä.

Ensimmäisen koronavirusrokotteen saaneita on 85,4 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä. Ensimmäisen koronarokotteen on saanut noin 4,17 miljoonaa ihmistä.

Yksi uusi koronakuolema

Uusia koronavirustartuntoja raportoitiin tänään 739. Tartuntojen kahden viikon ilmaantuvuus on hieman laskenut.

Kahden viime viikon aikana on raportoitu 7 369 tartuntaa, mikä on 463 tartuntaa vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana. Koko epidemian aikana koronavirustartuntoja on todettu Suomessa yhteensä 156 286.

Eilisen jälkeen on raportoitu yksi uusi koronavirukseen liittyvä kuolemantapaus. Yhteensä koronakuolemia on todettu Suomessa 1 150.

Maiju Ylipiessa

STT

Kuvat: