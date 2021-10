Saksan talouskone hidastuu – kapeikot painavat kasvuennustetta

Maailmantalouden pullonkaulat ja tuotantokapeikot ovat pakottaneet Saksan hallituksen laskemaan kuluvan vuoden kasvuennustettaan. Talousministeri Peter Altmaierin julkistaman uuden ennusteen mukaan kasvu jää tänä vuonna 2,6 prosenttiin. Kevään arvio oli 3,5 prosenttia.

Altmaierin mukaan Saksan talouskasvu on silti edelleen Euroopan nopeimpien joukossa. Kasvua hidastavat pula monista raaka-aineista sekä energian kallistuminen.

Myös Saksan johtavat ennustelaitokset ovat laskeneet arviotaan kuluvan vuoden kasvusta 2,4 prosenttiin aiemmasta 3,7 prosentista. Pullonkaulojen uskotaan helpottavan selvästi ensi vuoden puolella. DIW, Ifo, IfW, IWH ja RW ennustavat ensi vuodelle peräti 4,8 prosentin kasvua.

Myös Altmaier ennakoi, että kasvu lähtee ensi vuonna uuteen yli neljän prosentin nousuun.

Saksan taloudessa on ollut erityisen paljon harmia komponenttipulasta, joka on hidastanut autoteollisuuden tuotantoa.

Keinot kasvun vauhdittamiseksi nousevat esille hallitusneuvotteluissa, joissa sosiaalidemokraatit, vihreät ja liberaalipuolue FDP hakevat yhteisymmärrystä hallitusyhteistyöstä.

STT

