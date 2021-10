Saksan vihreät ja liberaali FDP ovat valmiita hallitusneuvotteluihin vaalit voittaneiden sosiaalidemokraattien kanssa

Saksan vihreät ja liberaalipuolue FDP ovat kertoneet olevansa valmiina neuvottelemaan Olaf Scholzin johtaminen sosiaalidemokraattien (SPD) kanssa koalitiohallituksen muodostamisesta.

Der Spiegel -lehden mukaan Scholz on ilmaissut halukkuutensa neuvotteluihin niin sanotun ”liikennevalohallituksen” muodostamisesta. Neuvotteluiden on määrä käynnistyä huomenna.

Kyseessä on samalla kylmä suihku väistyvän liittokanslerin Angela Merkelin kristillisdemokraateille (CDU), jotka tulivat vaaleissa toiseksi sosiaalidemokraattien jälkeen yhdessä sisarpuolueensa CSU:n kanssa. Konservatiivien liittouma sai historiansa huonoimman vaalituloksen sodan jälkeisen Saksan historiassa.

Sen sijaan niin vihreät kuin FDP kasvattivat kannatustaan, ja ovat nousseet tärkeään asemaan hallitusneuvotteluissa. Erityisesti vihreiden kannatus nousi tuntuvasti.

CDU:n johtaja Armin Laschet ilmaisi kunnioittavansa kolmikon neuvotteluita, mutta totesi, että puolue on myös yhä valmis neuvotteluihin.

Tuoreen kyselyn mukaan saksalaiset tukevat myös Scholzia seuraavaksi liittokansleriksi.

Neuvottelut eivät välttämättä ole helpot

Jos hallitusneuvottelut onnistuvat, kyseessä on ensimmäinen SPD:n, vihreiden ja FDP:n muodostama hallitus. Helppoja neuvotteluista ei kuitenkaan välttämättä tule.

Vihreiden toinen johtaja Robert Habeck on todennut, että puolueiden välillä on merkittäviä eroja esimerkiksi ilmastonmuutokseen liittyen.

https://www.spiegel.de/politik/deutschland/olaf-scholz-sieht-auftrag-fuer-ampelkoalition-a-298d5f59-5586-4a3f-a8b1-c28ea82f2238

STT

