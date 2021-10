Saksilla, puukolla, puremalla – pakkausten avaaminen on haastavaa

Kun elintarvikepakkaus ei aukea siitä mistä pitäisi, ärsyttää. Aika usein kuluttaja joutuu turvautumaan saksiin tai puukkoon tai jopa hampaisiin kamppailussa pakkauksen kanssa.

Ostoksilta tavoitetuilla salolaisilla kuluttajilla on konstinsa, joilla pakkauset aukeavat, mutta lopputulos ei ole aina kaunis tai käytännöllinen.

– Osa muovipakkauksista on vaikea avata. Pahimpia ovat paksut muovirasiat, mutta myöskään prässätyt muovipussit eivät aukea aina sieltä mistä pitäisi, salolainen Sari Aitio sanoo.

Silloin hän turvautuu saksiin tai ottaa hampaat avuksi pussin avaamisessa.

Aitio toivoo, että jämäköistä muovipakkauksista luovuttaisiin kokonaan ympäristösyistä.

– Ymmärrän, että pakkausten uusiminen ja investointi uusiin pakkauskoneisiin maksaa, mutta muovin määrä on järjetön.

Muovipakkausten lisäksi hänellä on ollut vaikeuksia myös maito- ja piimäpurkkien sekä lasipurkkien kanssa.

– Joskus maito- ja piimäpurkit ovat äärettömän kovin kiinni. Niitä ei saa auki muuten kuin kaivamalla.

Lopputuloksena on raasittu purkki, josta kaataminen on hankalaa.

Säilyketölkkeihin Aitio on joutunut tekemään reiän saadakseen paineen pois ja kannen auki.

– Voisi kuvitella, että vielä vanhemmilla ihmisillä on haastetta saada säilyketölkki auki. Peltipurkit, joissa on nostettava kansi, ovat parempia avata.

Seija Mäki-Laurila joutuu liikuntarajoitteensa takia miettimään tarkkaan, millaisia pakkauksia kaupan hyllyltä valitsee. Apuna kaupassa ja pakkausten avaamisessa on avopuoliso Jani Sallinen.

Leikkelehyllystä löytyy sekä hyviä että huonoja vaihtoehtoja. Sallinen poimii hyllystä hyvän rasian, jonka kannen avauskieleke on niin reilun kokoinen, että siitä saa tukevan otteen. Lisäksi kansi sulkeutuu uudelleen tiiviisti.

Vieressä on vaikeasti avattava leikkelepakkaus. Prässätyn kannen avauskieleke on olematon, joten Sallinen ounastelee avaamisessa tarvittavan saksia.

– Tämän jälkeen kansi ei ole enää itsestään sulkeutuva ja sen joutuu laittamaan muovirasiaan, Mäki-Laurila toteaa.

Säilykepurkit ovat vaativia, samoin virvoitusjuomapullot. Helpoin avattava on tölkki, jossa on klipsi sitä varten.

– Säilyketölkit ovat välillä niin tiukassa, että luulee verisuonen puhkeavan päästä. Mutta aina ne jollain tavalla aukeavat, Sallinen naurahtaa.

Kahvipakettikin on hankala, sillä sen avaamiseen tarvitaan kaksi kättä. Mäki-Laurila miettii, millainen kahvipakkaus sitten olisi hänelle helppo avattava.

– Samanlainen pakkaus kuin juustossa. Vetskari, jonka voi avata ja sulkea. Mutta, kahvipakkauksessa pitäisi säilyä myös aromit.

Kirsti ja Matti Nieminen kelpuuttavat ostoskoriinsa vain yhdenlaisia säilykepurkkeja. Niissä pitää olla helposti avattava kansi. Tällaisten säilykkeiden valikoima on viime vuosina lisääntynyt kiitettävästi ja helposti avattava -maininta näkyy kannesta hyvin.

– Emme valitse muita purkkeja, sillä puristusvoimaa ei saa tarpeeksi, Matti Nieminen sanoo.

Toisinaan myös prässätyt tai hyvin liimatut pakkaukset tuottavat ongelmia.

– Oikeaa kulmaa avaamiseen ei löydy tai sitä joutuu etsimään, Kirsti Nieminen harmittelee.

Silloin otetaan avuksi sakset.

Maitotölkeistä Niemiset valitsevat kierrekorkillisen hygienisyyden takia.

Joissakin tuotteissa kierrekorkin alla on repäistävä foliokorkki, joka ei aina irtoa kuten pitäisi. Silloin tarvitaan puukkoa.

– En kuitenkaan tuskastu tästä, Matti Nieminen hymyilee.

Korkki auki kassalla

K-market Pahkavuoren kauppias Tarja Kaartinen kertoo, että varsinaista asiakaspalautetta pakkauksista ei tule, mutta apua annetaan tarvittaessa.

– Autamme hedelmäpussien aukaisussa, kun huomaamme, että asiakas ei saa sitä auki. Pussi aukeaa toisesta reunasta paremmin ja meillä on hanskat kädessä.

Myös maitotölkkien korkkeja on avattu kassalla valmiiksi.

Kaartisen mielestä pakkaaminen ja pakkausmateriaalit ovat viime aikoina kehittyneet hurjasti. Esimerkkinä hän mainitsee rahkapurkin, jonka voi laittaa kokonaan kartonkikierrätykseen.

– Tavarantoimittajat näkevät paljon vaivaa pakkausten kierrätettävyyden kanssa. Onneksi pakkauksia ei ole kevennetty yhtään enempää, sillä niitä pitää pystyä kuljettamaan, siirtelemään ja pinoamaan.

”Avataan eri tavalla kuin tarkoitetaan”

Pyrollin Sanna Piispa on kehittänyt helposti avattavia pakkauksia työkseen, mutta yllättyy välillä itsekin.

Kysymys elintarvikepakkausten vaikeasta avattavuudesta ei yllätä Pyrollin kehityspäällikkö Sanna Piispaa . Aihe on tuttu jopa kotoa.

– Vaikka kehitin millaisia uudelleen suljettavia pakkauksia, mieheni oli vanhasta tottumuksesta vakuuttunut, että avaaminen vaatii työvälineen, 18 vuotta alalla työskennellyt Piispa naurahtaa.

Suomalainen Pyroll valmistaa kotimaiselle elintarviketeollisuudelle pakkauksia laidasta laitaan kartongista, alumiinista ja muovista. Piispan mielestä avaamisongelmiin liittyy usein hahmotusongelma.

– Aika usein pakkaus avataan eri tavalla kuin on tarkoitettu. On tehty todella paljon tuotekehitystä, että pakkaukset aukeaisivat helposti. Muun muassa Reumaliitto on antanut tunnustusta monille pakkauksille, mutta silti ne avataan monesti perinteisesti veitsellä tai saksilla.

Kuluttaja ei malta lukea avausohjeita tai ohjeet tulkitaan väärin. Kääre on usein vain turha roska ennen syötävään käsiksi pääsemistä kiireestä puhumattakaan.

Esimerkiksi makeispusseissa on monenlaisia avaamista helpottavia rakenteita kuten pieni lovi, rei’itys tai repäisykulma. Kiire saada pussi auki on liian kova, jotta merkintöjä ehtisi tutkia.

– Suurin osa ottaa takasaumasta kiinni ja repäisee pussin keskeltä auki.

Piispa toteaa, että pakkauksissa voi olla yllättäviä ominaisuuksia, jotka ilmenevät vain lukemalla teksti huolella. Välillä hän yllättyy itsekin uusista hienoista ominaisuuksista.

– On myös mahdollista, että pakkauksessa on virhe, jos se ei aukea kuten pitäisi.

Kuluttajien mielestä erityisen hankalia ovat tukevat muovirasiat, joihin pakataan lihatuotteita. Vaikka kuinka pinnistäisi, kulmasta ei saa kiinni niin, että muovikalvo lähtisi nätisti irtoamaan.

– Osassa pakkauksia on niin sanottu peel-kulma, jossa lukee avataan tästä. Jos tätä ei lue, pakkausta ei ole tarkoitettu avattavaksi kulmasta, Sanna Piispa neuvoo.

Kovamuovisiin rasiapakkauksiin pakataan yleisimmin lihatuotteita. Osa pakkauksista suljetaan kiinteällä saumalla, jotta ne pysyvät varmasti kiinni tuoteturvallisesti. Pakkausten tehtävä ei ole pelkästään suojata kuljetuksessa tehtaalta kauppaan, vaan luoda hyvät säilyvyysominaisuudet.

Kuluttajajien kokemuksista huolimatta Piispa ei usko, että uusia, helposti avattavia pakkauksia on tarvetta kehittää.

– Teknologiat helpolle avattavuudelle ovat olemassa, mutta pakkaamisen trendit vaihtelevat koko ajan. Materiaalit ja niiden ominaisuudet valikoituvat pakkauksiin suunnitteluvaiheessa asiakkaan toiveiden mukaan.

Parhaillaan haetaan ratkaisuja muovin määrän minimoimiseen ja kierrätettävyyden maksimoimiseen. Nyt yleiset pakkaukset ovat monen raaka-aineen yhdistelmiä, mikä vaikuttaa pakkausten lajitteluun ja kierrätettävyyteen.