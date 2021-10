Saku Nikkanen ehdolla aluevaaleissa, kansanedustaja Katja Taimela ei

Salon kaupunginhallituksen puheenjohtaja Saku Nikkanen (sd.) on ehdolla aluevaaleissa. SDP:n Varsinais-Suomen piirikokous asetti sunnuntaina 77 ehdokasta tammikuun aluevaaleihin. Tavoite on täysi 98 ehdokkaan lista.

Salosta ovat ehdolla myös valtuutettu ja sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja Satu Parttimaa sekä lautakunnan jäsen Marko Poikela. Niinikään ehdolla ovat vapaa-ajanlautakunnan jäsenet Kaarlo Alanko ja Mia Blomqvist sekä opetuslautakunnan jäsen Kirsi-Maria Jokinen. Alanko on kaupunginvaltuutettu.

Somerolta ehdolle asetettiin kaupunginhallituksen jäsen Riitta Lehtonen.

SDP:n piirin puheenjohtajana jatkaa kaarinalainen Niina Alho. Salosta hallitukseen valittiin Kirsi-Maria Jokinen ja Juha Mäkilä. Somerolainen Antti Kontti valittiin piirin varapuheenjohtajaksi. Kaarinan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Alho on myös aluevaaliehdokas.

Turun kärkipoliitikoista mukana ovat varapormestari Piia Elo ja kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Mika Maaskola. Ehdolla ovat myös turkulaiset kansanedustajat Aki Lindén ja Eeva-Johanna Eloranta.

Salolainen kansanedustaja Katja Taimela ei ole asettumassa ehdolle. Taimela kertoo päättäneensä asiasta loppukesästä.

– Kun nyt tiedän, keitä Salosta on ehdolla, ei ole syytä pyörtää päätöstä. Joka vaaleissa ja joka tasolla ei tarvitse olla mukana, Taimela sanoo.

Hän ei ollut enää mukana tämän vuoden kuntavaaleissa.

SDP:n puheenjohtaja Sanna Marin on toivonut, että kansanedustajat olisivat ehdolla alulevaaleissa.

Aluevaalit järjestetään ensi tammikuussa. Vaalipiirinä on maakunta niin kuin eduskuntavaaleissa. Vaaleissa valitaan hyvinvointialueen valtuusto. Sosiaali- ja terveydenhuolto sekä pelastustoimi siirtyvät hyvinvointialueen vastuulle vuoden 2023 alussa.