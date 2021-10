Salo aikoo myydä kaksi rantakohdetta – Klippula ja Lehtiniemi huutokaupataan

Salon kaupunki aikoo myydä Klippulan ja Lehtiniemen leirikeskukset huutokaupalla. Kaupunginhallitus käsittelee asiaa ensi maanantaina.

Esitys merenrantakohteiden huutokauppaamisesta perustuu kaupunginvaltuuston kesällä 2020 tekemään päätökseen laittaa leirikeskukset myyntiin.

Kummastakin on saatu Newsec Oy:n tekemät hinta-arviot. Kaupunginhallitukselle esitetään, että Klippula ja Lehtiniemi huutokaupataan erikseen määriteltävillä lähtö- ja pohjahinnoilla. Myyntipäätöksen tekee kaupungingeodeetti.

Särkisalossa sijaitsevassa Klippulan 1,3 hehtaarin tontilla on neljä majoitusrakennusta, kaksi talousrakennusta sekä sauna. Rantaviivaa on 600 metriä.

Lehtiniemi on maa-alaltaan Klippulaa suurempi. Hehtaareja Halikon kunnan vanhassa leirikeskuksessa on 9,7 hehtaaria. Kiinteistöllä on asuinrakennus, kaksi talousrakennusta ja sauna.

Ajatus Klippulan myynnistä ei miellytä Salon Urheilukalastajia. Yhdistys järjestää Klippulassa kalastusleirejä nuorille, perheille ja aikuisille.

– Nykyinen toiminta painottuu nuorisotyöhön, ja tarvitsemme merellisen paikan, jossa voimme opettaa kalastusta, sanoo urheilukalastajien puheenjohtaja Kari Järvi.

– Ely-keskus tukee leiritoimintaa kalakorttivaroista, mutta leirejä ei voi järjestää, jos ei ole paikkaa.

Talvikaudella urheilukalastajat pyörittää kalakerhoa Jepuliksen kerhotiloissa.

– Jos kaupunki haluaa päästä eroon Klippulan ylläpitokustannuksista, urheilukalastajien säännöt sallivat lahjoitusten vastaanottamisen, Järvi vihjaa.