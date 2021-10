Saloa piinaa työvoimapula – töitä on, työnhakijoita ei tarpeeksi

– Nyt jos koskaan on hyvät mahdollisuudet saada töitä. Sanoisin jopa, että on työnhakijoiden markkinat: yritykset joutuvat tekemään töitä, jotta saisivat työntekijöitä, tiivistää Salon TE-toimiston yrityspalveluiden asiantuntija Mika Harju.

Saman totesivat kuin yhdestä suusta VPS Henkilöstöpalveluiden Liisa Tuominen, Eezy-konserniin kuuluvan salolaisen Vimeli Oy:n Henna Hietanen ja Salo–Turku-akselilla toimivan Henkilöstöpalvelu GoupPro Oy:n Topias Lehtovaara: töitä olisi muille jaettavaksi, vain työnhakijoista on pulaa.

Voimalassa kirjaston yhteydessä vietettiin Salon Syysmarkkinoiden kunniaksi Työnhaun syysmarkkinoita. Mukana olivat Salon työllisyyspalveluiden lisäksi VPS Henkilöstöpalvelun ja Eezy Salon lisäksi Valmet Automotivelle satoja työntekijöitä metsästävä StaffPoint.

Maaliskuussa käynnistyneen työllisyyden kuntakokeilun Salon koordinaattori Salla Seppälä tiivisti Työnhaun syysmarkkinoiden tavoitteen: yhyttää töitä ja työntekijöitä tarvitsevat, ja tarjota apua kaikille työnhakuun ja kouluttautumiseen liittyvissä asioissa.

– Lähetimme 5 000 kutsua, ei voi sanoa etteikö olisi yritetty, Seppälä ja Harju virnistävät, ja lisäävät, että auditorio tosin vetää vain 60, sillä turvavälit halutaan pitää edelleen voimassa.

Harju täsmentää, että kutsuja lähetettiin erityisesti sellaisille salolaisille työnhakijoille, joita teolliset työpaikat voisivat kiinnostaa.

– Teollisuuteen ja tuotantoon liittyviä töitä on nyt tosiaankin tarjolla. Jos vaikka korona-aika olisikin passivoittanut työnhakijoita, nyt on korkea aika lähteä liikkeelle töitä etsimään, Mika Harju sanoo.

Seppälä kertoo, että avointen ovien päivä on ensimmäinen korona-ajan jälkeinen tilaisuus, joka on suunnattu aikuisille.

– Ajatus on pitää kynnys matalalla. Kuka tahansa voi marssia Voimalaan sisään ja kysyä mitä tahansa työnhausta. Paljon kysellään CV:n ja hakemuksen tekemistä, kouluttautumismahdollisuuksista, valmennuspalveluista ja sähköisestä asioimisesta, Seppälä kertoo.

Salossa oli elokuussa lähes 650 avointa työpaikkaa. Se on liki 400 työpaikkaa enemmän kuin vuosi sitten ja tämän vuoden kuukausista toiseksi korkein luku. Myös Salon seutukunnassa avoimien työpaikkojen määrä oli 152 prosentin kasvussa viime vuoteen verrattuna. Salon seudulla avoimia työpaikkoja oli elokuussa yli 700.

Samaan aikaan Salossa oli työttömänä 2 360 henkilöä; kaupungin työttömyysaste oli 10,1. Näin alhaalla se on ollut viimeksi ennen pandemiaa helmikuussa 2020.

Näin todettiin viime viikolla julkaistussa Varsinais-Suomen ely-keskuksen Työllisyyskatsauksessa. TE-toimiston Harjun ja henkilöstöpalveluyritysten Tuomisen, Hietasen ja Lehtovaaran lausumat saavat täten virallisen vahvistuksen.

VPS Henkilöstöpalvelun aluejohtaja Liisa Tuominen kiteyttää ristiriidan: Salossa on työvoimapula, ja samaan aikaan paljon työttömiä.

– Kaikkiin paikkoihin ei tarvitse koulutusta ja suorahakupaikoissa työllistytään suoraan asiakkaalle. Nyt on aika aktivoitua. Teollisuuden kokoaikaisia töitä on paljon tarjolla. Kysyntä ja tarjonta eivät nyt kohtaa, Tuominen sanoo.

Tuominen lisää, etteivät kaikki työpaikat toki ole kaikille työnhakijoille mahdollisia. Joku ei voi tehdä vuorotyötä, joku toinen ei pääse julkisilla työpaikalle esimerkiksi aamuseitsemäksi.

Tilanne työmarkkinoilla on Tuomisen mukaan sangen erilainen kuin vuosi sitten.

– Vuosi sitten piti melkein pyöritellä peukaloita, mutta huhti-toukokuussa kysyntä räjähti käsiin. Nyt teollisuudessa on pulaa sekä työntekijöistä että komponenteista.

Tuomiselle Työnhaun syysmarkkinoiden tavoite on hyvin simppeli:

– Jos tänään saadaan yksikin ihminen työllistettyä, olen onnellinen.

Eezy Salon Henna Hietanen on esittelemässä Hilkansalissa Eezyn työmahdollisuuksia. Väkeä on käynyt, mutta ei jonoksi asti. Päivän saldosta on joka tapauksessa tulossa positiivinen.

– Ei mene päivä hukkaan, muutama uusi hakemus on jo lähdössä eteenpäin, Hietanen iloitsee.

Hietasenkin mukaan eniten olisi tarjolla kokoonpano- ja muita töitä teollisuudessa ja tuotannossa, ja myös ravintola-alalla.

– Ravintoloissa on suuri pula kokeista ja muusta henkilöstöstä myös Salossa. Voi olla, että moni on lähtenyt korona-aikana alalta muihin hommiin, Hietanen sanoo.

Hietasen mukaan nykyään työnantajat ovat valmiimpia kouluttamaan töihin kuin aiemmin, ja lisäksi työvoimapulan takia kielitaitovaatimuksista on alettu joustaa.

– Nykyään vaaditaan joko suomen tai englannin taitoa, suomen kohdalla joustetaan aiempaa enemmän.

Kohtaanto-ongelma on asia, johon törmää myös Salossa Salo IoT Campuksella toimivan Henkilöstöpalvelu GroupPron Topias Lehtovaara.

– Välillä on turhauttavaa. Miten saisi tekijöitä töihin, joissa ei tarvitsisi edes kokemusta? Asenne ratkaisisi.

GroupPro välittää Lehtovaaran mukaan pääasiassa rakennus-, metalli- ja logistiikka-alan töitä aputyöntekijöistä projekti- ja työnjohtoon asti.

Tilanne ei Lehtovaaran mukaan ole Turussa sen parempi, itse asiassa se on huonompi.

– Turussa on isompia asiakkaita isompine tarpeineen. Siellä pitää tarjota asiakkaille vielä enemmän ei oota.