Salolainen mieslentopallo on herätetty taas henkiin – Salon Viesti avaa 2-sarjan keskiviikkona Hermannissa

Salolaisella mieslentopallolla on pitkät ja kunniakkaat perinteet.

1980-luvulla Salon Viesti voitti kaksi SM-pronssia (1982 ja 1983), 1990-luvulla Perttelin Peikot olivat kaksi kertaa SM-finaalissa (1996 ja 1998) ja vuosina 2001–2007 Piivolley oli peräti viisi kertaa SM-mitaleilla (kolme hopeaa ja kaksi pronssia). Kaupungin pitkä pääsarjaputki katkesi, kun Piivolleyn poistui seurakartalta keväällä 2011.

Rikalavolley voitti miesten kolmossarjan kaudella 2014–2015, tuolloin joukkueessa pelasivat muun muassa tänä syksynä ammattilaisuransa ulkomailla aloittaneet Niklas Breilin ja Aaro Nikula. Rikalavolley ei saanut enää joukkuetta kasaan seuraavalle kaudelle, eikä kevään 2015 jälkeen Salossa ole ollut miesten joukkuetta liiton sarjassa.

Huhut salolaisen mieslentopallon kuolemasta ovat silti liioiteltuja, sillä Salon Viesti palaa keskiviikkona vuosien tauon jälkeen miesten sarjaan, kun joukkue kohtaa Hermannissa Valkeakosken Isku-Veikot 2-sarjan avausottelussa.

Viestin miesjoukkuetta perustamassa ollut Eerik Breilin kertoo, että aikataulu oli kireä.

– Kysyimme pojilta, että lähdetäänkö sarjaan ja pojat näyttivät vihreää valoa, Breilin kertoo.

Pari kertaa viikossa treenaava Viesti ei siis lähde tavoittelemaan heti nousua, eikä keskiviikkona laukaista mitään ”viidessä vuodessa Mestaruusliigaan” -tyylistä projektia.

– Tärkein tavoite on se, että saamme toiminnan käynnistettyä. Ehkä ensi kaudella toiminta voisi muuttua tavoitteellisemmaksi, Breilin miettii.

Joukkueen kasaaminen tuli ajankohtaiseksi, kun useana vuonna Viestin vanhimmat poikajuniorijoukkueet olivat hajonneet, kun osa pelaajista lähti liiton valmennukseen Kuortaneelle. Saloon jäi siis monta kovan luokan nuorta peluria ilman joukkuetta.

Samaan aikaan Viestin poikajunioritoiminta on ottanut ison harppauksen eteenpäin. Pelaajamäärä on kasvanut huimasti, ja valmentajiksi on saatu entisiä liigapelaajia, kuten Olli Aakula, Eerik Jago ja Tapani Loikkanen. Myös Rikalavolleyssa pitkään mukana ollut Jouko Järvenpää on palannut valmennushommiin.

Breilin korostaakin, että miesten joukkueen tarkoitus onkin tarjota vanhemmille poikajunioreille vaihtoehto jatkaa lentopalloa.

– Ettei heidän tarvitsisi lähteä niin nuorena muualle pelaamaan. Jollain aikataululla he voivat saada myös esikuvia omasta seurasta, Breilin maalailee.

Viestin tämän kauden joukkue koostuu parikymppisistä nuorukaisista, joista moni on voittanut Rikalavolleyssa ja Viestissä lukuisia juniorien SM-mitaleita. Osalla on vyöllään myös nuorten maaotteluita, kuten Joonas Leimulla ja Teemu Piilolalla. Ainoa vähän kokeneempi pelaaja on Matti Lammela.

Joukkueen nimilistasta löytyy myös paremmin golfviheriöiltä tuttu Saku Tuusa sekä Viestin SM-sarjajoukkueen entisen passarin Kaido Kreenin poika Kristo Kreen.

Joukkueella ei ole varsinaista päävalmentajaa, mutta Breilin (entinen Viestin SM-pelaaja hänkin) on luvannut ”katsoa touhua päältä”, minkä muilta kiireiltään ehtii. Ainakin keskiviikon avausottelussa Breilin on valmentajana.

– Jos olen treeneissä mukana, niin voin suunnitella jotain tekemistä. Onhan se selvää, että jonkun valmentajan tämä porukka vaatisi.

Entä aiotko itse laittaa polvarit jalkaan ja hypätä kentälle?

– Heh. Minulla ei ole vielä edes lisenssiä… Mutta jos paikat kestävät ja muita pelaajia ei ole, niin voin kokeilla, Breilin lupaa.

Miesten 2-sarjaa Salon Viesti–Valkeakosken Isku-Veikot Hermannin salissa keskiviikkona kello 19.

Salon Viesti miesten 2-sarjassa:

Pelaajat:

​1 Matti Lammela, 3 Saku Tuusa, 6 Teemu Piilola, 7 Robert Koli, 8 Elmeri Aaltonen, 9 Juuso Reiman, 10 Mikko Kuusisto, 13 Joonas Leimu, 14 Eetu Vesterinen, 17 Kristo Kreen

A-lohkon joukkueet:

Keimolan Kaiku (Vantaa), PuMa-Volley (Helsinki), Salpis 2 (Hollola), Valkeakosken Isku-Veikot ja Salon Viesti.

Runkosarja pelataan kaksinkertaisena (8 ottelua). Viimeinen kierros joulukuussa.

Runkosarjan jälkeen neljän lohkon joukkueet jaetaan ylempiin ja alempiin jatkosarjoihin.