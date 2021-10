Salo patistaa vuokrataloyhtiötään pitämään huolta kaupungin kiinteistöistä ja estämään asuntojen rapistumisen.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto on linjannut, että yhtiön ja omistajan välistä vuoropuhelua yhtiön tulevaisuuden kehittämisestä jatketaan tulevan talven aikana.

Lisäksi jaosto edellyttää, että vuokrataloyhtiö selvittää alihankintasopimustensa asianmukaisen toteuttamisen omistamissaan kiinteistöissä, jotta huoltotoimien laiminlyönti ei aiheuta asuinkiinteistöjen kunnon rapautumista. Selvitys on tuotava konsernijaostolle.

Salon vuokratalojen tilanne on puhuttanut syksyn aikana. Perttelin Paltankujan vuokratalojen asukkaat ihmettelivät julkisuudessa (SSS 7.9.) talojensa huonoa kuntoa ja Salon Vuokratalot Oy:n toimintaa. Sen jälkeen kaupungille on tullut useita vastaavia ilmoituksia.

– Me luottamushenkilöt olemme saaneet yhteydenottoja ja kuvia ympäri Saloa. Se on mielestäni osoitettu toteen, että kiinteistöt ovat paikoin päässeet rapautumaan. Näihin pitää puuttua, Salon konsernijaostoa johtava kaupunginhallituksen puheenjohtaja Saku Nikkanen (sd.) sanoo.

Hän korostaa, että asunnot ovat ihmisten koteja, ja asuntojen pitää olla kunnossa.

– Vaikka viesti on, miten kaupungin omaisuudesta on pidettävä huolta, kärjessä on mielestäni oltava näkökulma, että asunnot ovat ihmisten koteja ja niiden pitää olla kunnossa. On käytävä tarvittaessa keskustelua siitä, pitääkö remontteja lainoittaa tai rahoittaa.

Nikkasen mielestä vuokrataloyhtiön haaste on, että asuntojen vuokrilla pitää kattaa kaikki kulut. Osa asukkaista saa asumiseen tukea, eivätkä vuokrat saisi nousta liian korkeiksi.

Yhtälö voi johtaa siihen, että taloyhtiöissä ei ole rahaa tehdä suuria remontteja. Yhtiöiden kunto heikkenee, asunnot jäävät tyhjilleen ja lopulta talo päätyy myyntilistalle.

Esimerkiksi kelpaa Kuusjoen Kuusjoenperäntie 5:n vuokratalo, josta Salon Vuokratalot Oy on halunnut luopua.

Kymmenen asunnon kiinteistössä on edessä suuria vesi- ja lämmitysremontteja, eikä talon kunnostaminen ole yhtiön mielestä taloudellisesti kannattavaa pidemmällä tähtäimellä.

Konsernijaosto myönsi tällä viikolla vuokrataloyhtiölle luvan luopua vuonna 1970 rakennetusta kiinteistöstä.

– Ymmärrän yhtiön tuskan. Yhtiön edun, Salon kaupungin edun ja asukkaiden edun yhteensovittamisessa on välillä haasteita. Sen vuoksi toivoisin lisää vuoropuhelua eikä niinkään massiivista omistajan jyrinää, mutta epäkohdan edessä omistajan pitää myös vähän jyrähdellä, Nikkanen muotoilee.

Toimitusjohtajan vaihdosta pyyhkeitä

Salon konsernijaosto antaa Salon Vuokratalot Oy:lle pyyhkeitä toimitusjohtajan vaihdosta.

Yhtiön pitkäaikainen toimitusjohtaja Oili Välikangas jää eläkkeelle, ja yhtiö on esittänyt uudeksi toimitusjohtajaksi vuokratalojen isännöitsijää Sari Melliniä.

Vuokratalot Oy on pyytänyt kaupungin ennakkokantaa valinnasta. Konsernijaosto ehti kuitenkin käsitellä asiaa vasta, kun uusi toimitusjohtaja oli jo valittu.

Salon konserniohjeen mukaan yhteisöjen on kysyttävä muun muassa toimitusjohtajan valinnassa kaupungin kantaa etukäteen.

Toisaalta Op-Koti Lounaismaa Oy:n ja Salon Vuokratalot Oy:n välisessä isännöintisopimuksessa todetaan, että ”toimeksisaaja asettaa tilaajan käyttöön isännöitsijän, jonka tehtävänä on hoitaa Salon Vuokratalot Oy:n toimitusjohtajan tehtäviä”.

Konsernijaosto toteaa päätöksessään, että Salon Vuokratalot Oy on valinnut toimitusjohtajan ennen ennakkokannan antamista. Jaosto korostaa, että omistajan ennakkokantaa tulee yhtiöissä odottaa ennen päätösten tekemistä.

– Ymmärrän, ettei yhtiöllä voi olla tilannetta, ettei ole lainkaan toimitusjohtajaa. Konserniohje edellyttää kuitenkin kaupungin ennakkokantaa, konsernijaoston puheenjohtaja Saku Nikkanen huomauttaa.